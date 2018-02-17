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Анастасия Кузьмина выиграла в масс-старте Игр в Пхёнчхане, у Домрачевой серебро
Анастасия Кузьмина из Словакии стала олимпийской чемпионкой-2018 в масс-старте.
Кузьмина прошла дистанцию с одним штрафным кругом и показала время 35 минут 23 секунды.
Серебро взяла Дарья Домрачева из сборной Белоруссии. У нее один промах на третьем рубеже, отставание – 18,8 секунды.
Бронза – у норвежки Тириль Экхофф, она проиграла Кузьминой 27,7 секунды.
Татьяна Акимова из сборной России допустила пять промахов на третьем огневом рубеже и пришла к финишу последней.
- Мужской масс-старт на Олимпиаде пройдет 18 февраля в 14:15 мск.
- Анастасия Кузьмина взяла третье золото на Олимпиаде (в спринте в 2010-м и 2014-м), а также третью медаль в Пхёнчхане.
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