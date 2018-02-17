Дарья Домрачева проваливала Олимпийские игры-2018. И все равно взяла серебро в масс-старте Пхёнчхана

Перед масс-стартом в Пхёнчхане Дарья Домрачева раздражалась сама на себя. «Олимпиада совсем не складывается. Не вижу причин, которые должны были помешать реализовать потенциал сегодня», – разочарованно говорила белоруска после индивидуальной гонки.

Дарья отлично восстановилась после родов. Даже в этом Кубке мира она взяла два золота, еще дважды заезжала на пьедестал и еще раз оставалась четвертой. Все это без учета эстафетных этапов, в которых Домрачева привычно тянет остальную команду повыше (и иногда топит ошибками, как со штрафным кругом в Оберхофе).

К Пхёнчхану Дарья готовилась в австрийском Обертиллиахе отдельно от сборной вместе с мужем. Уле-Айнар Бьорндален говорил, что тренировался так, будто сам собирался на Игры, но лишь поддерживал Домрачеву. Перед Олимпиадой прима вернулась к старой марке лыж – в начале сезона белоруска гоняла на Rossignol, но к немецким этапам Кубка мира переобулась обратно в Fischer.

Дарья Домрачева, Белоруссия, Пхёнчхан-2018Getty Images

«Я и в декабре находилась в плановых кондициях, – говорила Дарья «Спортивной панораме» после последней гонки в Антхольце перед Играми. – Другое дело, что не получала удовольствия от гонок, имея проблемы со скольжением, с инвентарем. То есть в перезагрузке я не нуждалась, хотя понятно, что форма набирается по нарастающему графику». Примерно это же отметил Альфред Эдер: «Все наверняка убедились, что смена лыжной фирмы пошла на пользу, в том числе, в психологическом контексте», – сказал тренер женской сборной Белоруссии.

Домрачеву хорошо подвели к Олимпиаде, и проблемы были чисто в психологии. Ногами она не проигрывала много – в спринте и классике Дарья ходом была в топ-4. Преследование – это другое дело. В контактной гонке она догоняла убегающих соперниц и на последнем рубеже форсировала стрельбу, чтобы быстрее вернуться на трассу. Не повезло: попала в порыв, промазала четыре раза и осталась 37-й. «Ветер и холод – основные моменты, которые пока не позволяют показать тот результат, на который мы способны», – грустно сказала Домрачева после пасьюта.

Дарья Домрачева, Белоруссия, Пхёнчхан-2018Getty Images

Старший тренер сборной Юрий Альберс говорил, что биатлонистка проанализировала ошибки, но в индивидуалке напоролась на то же самое. Один промах перед последним рубежом – для медалей надо стрелять четко и быстро, но Домрачева поторопилась и получила три штрафные минуты. «Огромное разочарование после последней стрельбы, но постаралась выложиться, чтобы закончить гонку так, как могу», – в интервью Дарья описала свою Олимпиаду-2018 в одном предложении. Она снова бежала быстрее многих, чистым ходом опередила олимпийскую чемпионку Эберг на 20 секунд, но промахи откатили белоруску к концу третьего десятка.

Домрачева посоветовалась с австрийским коучем Эдером по поводу стрельбы и никуда не спешила в масс-старте. Биатлонистка сама говорила, что дико зла на себя перед последней личной гонкой на Олимпиаде, поэтому максимально настроилась на нее. Серебро было максимумом Дарьи при таком идеальном выступлении Кузьминой, у Насти даже последний неточный выстрел получился каким-то абсолютно киношным.

В этом масс-старте для белоруски все сложилось отлично – никто не подгонял на последней стрельбе. Она просто знала, что если попадет всеми пятью патронами, то заберет личную медаль, и неважно, сколько времени понадобится на рубеже. Домрачева не спешила – 37 секунд на третью работу и 35,5 на четвертую показывают, какой дзен поймала белоруска.

Перед гонкой она разозлилась, а на дистанции успокоилась. Именно так и настраиваются чемпионки.

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