Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева: «Наверное, для меня это последняя Олимпиада»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала выступление в масс-старте Игр-2018, в котором она заняла второе место.

«С уверенностью могу сказать, что ценить медаль я буду, глядя на все сложности, которые присутствовали на Олимпийских играх в Пхёнчхане, еще сильнее. Настя Кузьмина была настолько сильна на этих Играх. Она полностью заслужила золотую медаль сегодня.

Я старалась с самого начала работать на максимуме. Бороться с собой и своими секундами. Наверное, лишь побеждая себя, ты побеждаешь других. Что касается Насти, то сегодня она для всех была недосягаема. И мои ей поздравления. Я же очень рада серебру.

Следующая Олимпиада? Пока об этом не думаю. Рано так далеко загадывать. Сейчас точно не скажу, однако, думаю, это, наверное, последняя Олимпиада для меня.

Дарья ДомрачеваGetty Images

Для начала надо закончить сезон, а там уж – думать о дальнейшем. В приоритете следующие гонки на Играх. Важно на них сконцентрироваться и до поры до времени не распыляться», – сказала Дарья Домрачева.

Для Домрачевой серебро Пхёнчхана стало четвертой наградой Игр в карьере.

18 февраля в 14:15 мск на Олимпиаде пройдет мужской масс-старт.

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