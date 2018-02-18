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Мартен Фуркад – 4-кратный олимпийский чемпион
Француз снова подтвердил величие в Пхёнчхане.
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде в Пхёнчхане. Чемпион преодолел 15 километров дистанции за 35,47.3.
Серебро забрал немец Симон Шемпп, который проиграл Фуркаду фотофиниш. Бронзу завоевал Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии (+11,2).
- Мартен Фуркад выиграл второе золото Игр в Пхёнчхане и четвертое в карьере.
- Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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