Фуркад первый на фотофинише в Пхёнчхане. Мартен и Франция должны быть благодарны Симону Шемппу

Статус лучшего биатлониста современности вредит Мартену Фуркаду. Стоит ему победить, как в следующей гонке он начинает валять дурака. Потом злится на себя и уделывает всех. Дальше – по второму кругу. Именно так, побеждая через раз, Мартен выступает в Пхёнчхане.

Перед спринтом о противостоянии младших Фуркада и Бё не рассуждал только ленивый. Но там оба много промахивались и упустили Арнда Пайффера. Дальше был пасьют, где Мартен не заметил соперников: еще до старта было понятно, что француз скорее выстрелит себе в ногу, чем промажет по мишени. В индивидуальной гонке он чисто закрыл три рубежа и готовился принимать поздравления со вторым золотом. Но на последней стрельбе Фуркад дважды смазал и остался вообще без подиума.

Масс-старт. Мартен снова злой. В Корее он уже стал олимпийским чемпионом, но ему мало. Француз упустил верную медаль. Сначала кажется, что теперь эмоции ему мешают: Фуркад промахивается на первой стрельбе и бежит на круг, вдобавок еще и падает. Но 20 секунд отставания он практически проглатывает и еще перед третьим рубежом догоняет лидеров. А после того, как закрыл пять мишеней, обгоняет.

Йоханнес Бё, единственный, кто может соперничать с Фуркадом ходом, с тремя промахами на первом рубеже давно отвалился. Кажется, помешать Мартену уже невозможно, опять будет финиш в одиночестве. Но Симон Шемпп и Эрик Лессер провели чисто три стрельбы и убежали на решающий отрезок вместе с Мартеном. Реактивный француз должен был от них уходить, но не получалось. Все решал четвертый рубеж. Лессер промахнулся дважды и выбыл из гонки за золото. У Фуркада и Шемппа – по промаху. Уж теперь-то Мартен точно будет первым, наверняка он приберег силы под конец.

Но Шемпп не отставал. Даже когда Фуркад рванул, немец поддержал его темп. На финишную прямую они вышли вместе, а за несколько метров до финиша поравнялись. Одинаковое время до десятой доли секунд. Все решал фотофиниш, который показал, что Мартен выставил ботинок чуть раньше. Фуркад – четырехкратный олимпийский чемпион.

Martin Fourcade et Simon Schempp à l'arrivée de la mass start des JO de PyeongchangGetty Images

Именно такая победа была нужна французу. С флагом он уже финишировал, но борьбы до самой черты у него еще не было. Теперь есть и такая, не менее красивая гонка, за которую он должен поблагодарить тезку старшего брата. Но еще больше Шемппу должна быть благодарна сборная Франции, которая побежит эстафету 23 февраля. Немец показал Мартену, что у него нет километрового преимущества в ходе. Это было видно еще на индивидуальной гонке, но сейчас – нагляднее. А потому недооценивать соперников в самом зрелищном биатлонном событии Фуркад точно не будет.

Фуркад – 4-кратный олимпийский чемпион

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