Спорт-Экспресс
Зайцева, Романова и Вилухина подали на Родченкова иск в суд Нью-Йорка. Прохоров оплатил расходы
Российские биатлонистки заручились мощной поддержкой и пошли в бой за справедливость.
Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против информатора ВАДА Григория Родченкова в нью-йоркский суд.
При этом все расходы оплачивает бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров. Для спортсменок он нанял Скотта Балбера – бывшего адвоката Дональда Трампа.
«Никто из моих клиенток не сдавал положительных допинг-проб. Точка. В словах Родченкова так много лжи, что его обвинения разрушатся, как карточный домик», – сказал Балбер.
«У их иска нет ни единого шанса. Их обвинения не вызывают ни малейшего доверия, как и вся русская ложь. Я с удовольствием защищу моего клиента», – заявил адвокат Родченкова газете New York Times.
- Григорий Родченков – химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук.
- Директор «Антидопингового центра» с 2006 года по 2015 год.
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