Зайцева, Романова и Вилухина подали на Родченкова иск в суд Нью-Йорка. Прохоров оплатил расходы

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против информатора ВАДА Григория Родченкова в нью-йоркский суд.

При этом все расходы оплачивает бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров. Для спортсменок он нанял Скотта Балбера – бывшего адвоката Дональда Трампа.

«Никто из моих клиенток не сдавал положительных допинг-проб. Точка. В словах Родченкова так много лжи, что его обвинения разрушатся, как карточный домик», – сказал Балбер.

«У их иска нет ни единого шанса. Их обвинения не вызывают ни малейшего доверия, как и вся русская ложь. Я с удовольствием защищу моего клиента», – заявил адвокат Родченкова газете New York Times.

Григорий Родченков – химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук.

Директор «Антидопингового центра» с 2006 года по 2015 год.

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