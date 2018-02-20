БИАТЛОН

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Сборная Франции вырвала золото в смешанной эстафете

Сборная Франции вырвала золото в смешанной эстафете
Eurosport

59 мин. назад

Россия – девятая.

Сборная Франции в составе Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симона Дестьё и Мартена Фуркада выиграла смешанную эстафету в биатлоне.

Французы на протяжении всей гонки шли в группе лидеров. Благодаря промахам немца Арнда Пайффера Мартен Фуркад вывел команду на первое место и финишировал с флагом.

  • Сборная Норвегии выиграла серебро, Италия – на третьем месте.
  • Сборная Германии лидировала до восьмой стрельбы, но из-за штрафного круга Арнда Пайффера опустилась на четвертое место.
  • Команда ОАР (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) – девятая.

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