Сборная Франции вырвала золото в смешанной эстафете

Сборная Франции в составе Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симона Дестьё и Мартена Фуркада выиграла смешанную эстафету в биатлоне.

Французы на протяжении всей гонки шли в группе лидеров. Благодаря промахам немца Арнда Пайффера Мартен Фуркад вывел команду на первое место и финишировал с флагом.

Сборная Норвегии выиграла серебро, Италия – на третьем месте.

Сборная Германии лидировала до восьмой стрельбы, но из-за штрафного круга Арнда Пайффера опустилась на четвертое место.

Команда ОАР (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) – девятая.

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