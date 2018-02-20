Eurosport
Доминик Виндиш нарушил правила на финише. Германия подала протест, но судьи его отклонили
Немцы пытались вернуть медаль, но не получилось.
Судьи отклонили протест сборной Германии на неправильный финиш итальянца Доминика Виндиша.
По мнению немцев, на финишной прямой в борьбе с Арндом Пайффером Виндиш поменял коридор, когда делать этого уже было нельзя. Это действие помогло сборной Италии опередить Германию в борьбе за третье место. Судейская коллегия Международного союза биатлонистов отклонила протест, решив, что Виндиш при этом не мешал Пайфферу.
- Сборная Италии заняла третье место в смешанной эстафете.
- Германия лидировала до восьмой стрельбы, но из-за штрафного круга Арнда Пайффера опустилась на четвертое место.
- Победу одержала команда Франции.
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