Доминик Виндиш нарушил правила на финише. Германия подала протест, но судьи его отклонили

Судьи отклонили протест сборной Германии на неправильный финиш итальянца Доминика Виндиша.

По мнению немцев, на финишной прямой в борьбе с Арндом Пайффером Виндиш поменял коридор, когда делать этого уже было нельзя. Это действие помогло сборной Италии опередить Германию в борьбе за третье место. Судейская коллегия Международного союза биатлонистов отклонила протест, решив, что Виндиш при этом не мешал Пайфферу.

Сборная Италии заняла третье место в смешанной эстафете.

Германия лидировала до восьмой стрельбы, но из-за штрафного круга Арнда Пайффера опустилась на четвертое место.

Победу одержала команда Франции.

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Сборная Франции вырвала золото в смешанной эстафете