БИАТЛОН

Getty Images

Россия впервые в истории Олимпиад осталась без медалей в биатлоне

Россия впервые в истории Олимпиад осталась без медалей в биатлоне
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Такого провала еще не было.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной награды. Россия впервые осталась без медалей в этом виде спорта.

Лучший индивидуальный результат у мужчин показал Антон Бабиков (16 место в индивидуальной гонке на 20 км), лучший результат у женщин – Татьяна Акимова (15 место в индивидуальной гонке на 15 км).

  • В смешанной эстафете россияне Бабиков/Елисеев/Кайшева/Акимова финишировали девятыми.
  • На счету OAR пока нет ни одной золотой медали.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится