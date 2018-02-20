Россия впервые в истории Олимпиад осталась без медалей в биатлоне

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной награды. Россия впервые осталась без медалей в этом виде спорта.

Лучший индивидуальный результат у мужчин показал Антон Бабиков (16 место в индивидуальной гонке на 20 км), лучший результат у женщин – Татьяна Акимова (15 место в индивидуальной гонке на 15 км).

В смешанной эстафете россияне Бабиков/Елисеев/Кайшева/Акимова финишировали девятыми.

На счету OAR пока нет ни одной золотой медали.

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