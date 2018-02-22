Дарья Домрачева и Белоруссия выиграли эстафету на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева финишировали на первом месте с результатом 1:12.03,4 часа.

Белорусская команда взяла девять дополнительных патронов и проехала без штрафных кругов.

Серебряными призерами стали биатлонистки сборной Швеции, Ханна Эберг отстала от Домрачевой на 10,6 секунды. Бронзу выиграла Франция с проигрышем более 17 секунд.

В Сочи-2014 олимпийскими чемпионками стали спортсменки из Украины.

Дарья Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, добавив золото Пхёнчхана к трем победам на Играх-2014.

Домрачева взяла вторую награду на Олимпиаде-2018, у нее серебро в масс-старте.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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