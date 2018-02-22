БИАТЛОН

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Дарья Домрачева стала первой в истории биатлона 4-кратной чемпионкой ОИ

Домрачева стала первой в истории биатлона 4-кратной чемпионкой ОИ
Eurosport

1 час назад

Легенда биатлона.

Дарья Домрачева помогла сборной Белоруссии завоевать золото в эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Благодаря победе Домрачева стала 4-кратной олимпийской чемпионкой: никто кроме Дарьи не добивался подобного успеха в женском биатлоне.

Домрачева оставила позади Анастасию Кузьмину и Катю Вильхельм, на счету которых по три золота.

  • На счету Домрачевой стало 4 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награда ОИ.
  • В Пхёнчхане Дарья взяла золото в эстафете и серебро в масс-старте.

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