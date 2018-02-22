«У нас не команда». Валентина Семеренко уничтожила сборную Украины по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Валентина Семеренко не попала в состав эстафетной команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Она пришла в комментарии к видео на фейсбуке с интервью тренера сборной Уроша Велепца и открыла по нему огонь.

«Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто жопа. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня, ни Ира [Варвинец], ни Меркушина не попадала, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза.

Даже Урошу [Велепцу – старшему тренеру женской сборной Украины] написала я: проведите собрание, объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили, даже сам сказал, что струсил. Вот так, все в кратком, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу. Все молчат просто.

А взять Пидгрушную, взять Абрамову, как Урош и Меркушину хлопал в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались!

Посмотрите, где они. Когда было такое, при Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так в слепую по спортивному принципу кидали.

– Да, бежать должны сильнейшие, а на перспективу есть Кубок мира. Странное решение.

– Кто сильный – Варвинец, Меркушина?

Велепец с Меркушиным провели контрольную между Леной [Пидгрушной] и Настей [Меркушиной]. Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я бы масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все в нычку. Если бы Лена не проиграла бы на те 25 секунд, то и Вита [Семеренко] не бежала бы», – написала биатлонистка.

Сборная Украины в эстафете 4х6 км пришла к финишу 11-й с двумя штрафными кругами и отставанием в 1 минуту 41 секунду.

На Олимпийских играх в Сочи украинки завоевали золотую медаль.

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