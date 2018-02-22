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«У нас не команда». Валентина Семеренко уничтожила сборную Украины по биатлону

«У нас не команда». Валентина Семеренко уничтожила сборную Украины по биатлону
Eurosport

31 мин. назад

Искрометная критика от спортсменки.

Биатлонистка сборной Украины Валентина Семеренко не попала в состав эстафетной команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Она пришла в комментарии к видео на фейсбуке с интервью тренера сборной Уроша Велепца и открыла по нему огонь.

«Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто жопа. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня, ни Ира [Варвинец], ни Меркушина не попадала, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза.

Даже Урошу [Велепцу – старшему тренеру женской сборной Украины] написала я: проведите собрание, объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили, даже сам сказал, что струсил. Вот так, все в кратком, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу. Все молчат просто.

А взять Пидгрушную, взять Абрамову, как Урош и Меркушину хлопал в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались!

Посмотрите, где они. Когда было такое, при Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так в слепую по спортивному принципу кидали.

– Да, бежать должны сильнейшие, а на перспективу есть Кубок мира. Странное решение.

– Кто сильный – Варвинец, Меркушина?

Велепец с Меркушиным провели контрольную между Леной [Пидгрушной] и Настей [Меркушиной]. Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я бы масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все в нычку. Если бы Лена не проиграла бы на те 25 секунд, то и Вита [Семеренко] не бежала бы», – написала биатлонистка.

  • Сборная Украины в эстафете 4х6 км пришла к финишу 11-й с двумя штрафными кругами и отставанием в 1 минуту 41 секунду.
  • На Олимпийских играх в Сочи украинки завоевали золотую медаль.

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