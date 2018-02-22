Зеленые чемпионки. Сборная Белоруссии по биатлону станет легендой

22 февраля войдет в историю белорусского спорта.

Это не первое олимпийское золото страны в биатлоне, но все предыдущие победы принадлежат одному человеку – Дарье Домрачевой. Теперь высшие награды будут в коллекции еще трех спортсменок: женская сборная Белоруссии победила в эстафете.

Первый этап – Надежда Скардино. Второй человек в белорусской команде. Родилась в Санкт-Петербурге в многодетной семье: у нее четыре сестры и два брата. С детства занималась лыжами, а в 2004-м белорусские биатлонистки в шутку предложили ей пострелять. Винтовку из рук Надежда больше не выпускала. В сборную России не попала – конкуренция слишком высокая, а у Нади были проблемы с правым глазом. Тогда она позвонила приятельницам в Белоруссию. Ей быстро оформили гражданство и сделали винтовку со специальным прикладом, чтобы можно было целиться левым глазом. Дальше – бронза Сочи-2014 в индивидуальной гонке. В золотой эстафете точно отстреляла на первом рубеже и шла третьей, но задержалась с двумя дополнительными патронами на второй стрельбе. Эстафету передавала с отставанием 46 секунд от лидера – итальянки Лизы Виттоцци.

Надежда СкардиноGetty Images

Второй этап – Ирина Кривко. Родилась в городе Сенно Витебской области. У семьи Кривко сгорел дом, из-за чего им пришлось переселиться в общежитие. Рядом находилась биатлонная база. Ира записалась в секцию заодно с подругой. Из серьезных достижений – два серебра Кубка Мира: одно в личной гонке и одно в эстафете. В пхёнчханской эстафете шла девятой, но провела идеально вторую стрельбу. Кривко закрыла с первой попытки все мишени, в то время как Кузьмина, Экхофф и Херрман ушли на штрафной круг. Финишировала пятой, +21 от Финляндии.

Третий этап – Динара Алимбекова. Родом из города Абай, что в Казахстане. Когда Динаре было три года, семья переехала к матери в Белоруссию. На юниорском ЧМ-2011 15-летняя Алимбекова на равных гонялась с 19-летними спортсменками. Через год дебютировала на Кубке IBU. Серьезных результатов на взрослом уровне до Олимпиады не показывала и считалась в команде слабым звеном. Но Динара показала хороший ход и идеальную стрельбу. Во время шторма закрыла первый рубеж из шести. На втором Алимбековой понадобилось семь патронов, но все равно она убежала первой: соперницы мазали по пять-шесть раз. Но стрельба далась ей тяжело: на последних метрах она встала, пропустив Польшу, Францию и Италию. Хотя даже такое выступление можно считать огромным шагом вперед. Особенно потому, что четвертый этап бежала Дарья Домрачева.

Дарья ДомрачеваGetty Images

Дарья родилась в Минске, в четыре года уехала с родителями с Сибирь. Сначала занималась танцами и баскетболом, потом были лыжи. В 13 лет перешла в биатлон. Будучи юниором, выступала за Россию. Но потом президент СБР Александр Тихонов назвал ее бесперспективной и исключил из команды. Об этой ошибке Домрачева напоминает ему до сих пор. Единственная дисциплина, которая ей не покорялась – это олимпийский спринт. Восстановившись к Пхёнчхану после родов, Дарья выиграла серебро масс-старта. Быстро догнав Бескон, Санфилиппо и Новаковску-Земняк, Домрачева попала пять из пяти и вышла в лидеры. Перед решающей восьмой стрельбой она везла француженке 23 секунды. Но после пяти выстрелов закрылись только две мишени. Драмы в этой гонке было предостаточно: следующий промах лишал Белоруссию медали. Но все три доппатрона отправились точно в цель. Бескон мажет дважды, Олсбю – трижды. Шведка Эберг отстреляла идеально, но ходом до Дарьи ей еще далеко. Домрачева финиширует с флагом.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

Белоруссия затащила эстафету в биатлоне, венгры топ в шорт-треке. Самое интересное из 13-го дня ОИ