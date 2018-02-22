БИАТЛОН

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«Не жалуйся, пройди мимо и не радуйся провалам». Мартен Фуркад ответил Тимофею Лапшину

«Не жалуйся, пройди мимо и не радуйся провалам». Фуркад ответил Лапшину
Eurosport

6 мин. назад

И добавил эмодзи с поцелуйчиком.

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин рассказал о том, что француз Мартен Фуркад совершал подлые вещи на этапах Кубка мира – зажимал соперников на обгонах, сталкивал толпу друг с другом при подъеме. «Удивляюсь, почему никто ему до сих пор не ввалил?» – цитирует Лапшина «Спорт-Экспресс».

Ссылку на слова Тимофея дал Sports.ru и запостил в твиттер биатлонного раздела. Новость попала на глаза Мартену Фуркаду.

«Ты не можешь жаловаться, что не выполняешь каких-то обязательств. Просишь, чтобы я постоянно лидировал, и тебе не нравится, как я это делаю. Если все так, просто пройди мимо и не радуйся провалам», – затвитил француз. Перед ответом Фуркад поставил целующий эмодзи.

  • Мартен стал трехкратным олимпийским чемпионом Пхёнчхана, победив в гонке преследования, масс-старте и смешанной эстафете.
  • Фуркад выиграл пять золотых медалей Игр, дважды победив в Сочи-2014.
  • Лапшин финишировал в Южной Корее 16-м, 22-м, 20-м и 25-м.

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