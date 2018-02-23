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Швеция выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пхёнчхане
Вторыми стали биатлонисты из Норвегии, третьими прикатили немцы.
Сборная Швеции выиграла золотые медали в мужской эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане. Скандинавы преодолели дистанцию за 1:15,16.5 (0+7).
Серебро завоевали норвежцы (+55,5, 1+12 промахов), бронза у Германии (+2,07.1, 3+10).
- Шведские биатлонисты завоевали на ОИ 4 медали (2+2+0).
- Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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