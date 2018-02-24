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Мартен Фуркад: «Русские спортсмены, за исключением попавшихся на допинге, могут пронести свой флаг»
Звезда биатлона сделал шаг навстречу российским болельщикам.
Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени и поддержал возвращение российским спортсменам национального флага.
«Россию не нужно наказывать за действия некоторых руководителей и спортсменов. Не думаю, что решение сохранить этап в России был консенсусом. Но я буду счастлив завершить сезон общением с российскими болельщиками.
Русские очень патриотичны, но это не значит, что они не могут решить проблему допинга у себя. Спортсмены на Олимпиаде за исключением тех, кто попался на допинге, могут пронести свой флаг. Это было бы хорошей платой за то, что для россиян Олимпиада оказалась очень тяжелой», – приводит Ouest-France слова Фуркада.
- Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион. 3 золотых награды из 5 он завоевал на ОИ в Пхёнчхане.
- Ранее за допинг были дисквалифицированы российские спортсмены Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева.
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