Мартен Фуркад: «Русские спортсмены, за исключением попавшихся на допинге, могут пронести свой флаг»

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени и поддержал возвращение российским спортсменам национального флага.

«Россию не нужно наказывать за действия некоторых руководителей и спортсменов. Не думаю, что решение сохранить этап в России был консенсусом. Но я буду счастлив завершить сезон общением с российскими болельщиками.

Русские очень патриотичны, но это не значит, что они не могут решить проблему допинга у себя. Спортсмены на Олимпиаде за исключением тех, кто попался на допинге, могут пронести свой флаг. Это было бы хорошей платой за то, что для россиян Олимпиада оказалась очень тяжелой», – приводит Ouest-France слова Фуркада.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион. 3 золотых награды из 5 он завоевал на ОИ в Пхёнчхане.

Ранее за допинг были дисквалифицированы российские спортсмены Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева.

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