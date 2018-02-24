БИАТЛОН

Getty Images

Мартен Фуркад: «Русские спортсмены, за исключением попавшихся на допинге, могут пронести свой флаг»

Фуркад: «Русские спортсмены, за исключением попавшихся на допинге, могут пронести свой флаг»
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

Звезда биатлона сделал шаг навстречу российским болельщикам.

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени и поддержал возвращение российским спортсменам национального флага.

«Россию не нужно наказывать за действия некоторых руководителей и спортсменов. Не думаю, что решение сохранить этап в России был консенсусом. Но я буду счастлив завершить сезон общением с российскими болельщиками.

Русские очень патриотичны, но это не значит, что они не могут решить проблему допинга у себя. Спортсмены на Олимпиаде за исключением тех, кто попался на допинге, могут пронести свой флаг. Это было бы хорошей платой за то, что для россиян Олимпиада оказалась очень тяжелой», – приводит Ouest-France слова Фуркада.

  • Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион. 3 золотых награды из 5 он завоевал на ОИ в Пхёнчхане.
  • Ранее за допинг были дисквалифицированы российские спортсмены Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Биатлон
Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне
Биатлон
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшести олимпийского биатлона
Смотрите сейчас
Биатлон
ОСОБОЕ МНЕНИЕ. СЕРГЕЙ КУРДЮКОВ ОБ ОЛИМПИЙСКОМ БИАТЛОНЕ
Популярные видео
Биатлон
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшести олимпийского биатлона
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Биатлон
Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне
Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне
Биатлон
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшести олимпийского биатлона
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшес...