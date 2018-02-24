Швеция опозорилась в хоккее, но разорвала всех в биатлоне. У них есть Пихлер и еще 4 причины

Сборная Швеции стала главной сенсацией на биатлонном олимпийском турнире в Пхёнчхане. Дерзкий пионеротряд Вольфганга Пихлера завоевал два золота и два серебра, уступив в неофициальном зачете лишь Германии и Франции.

Еще год назад представить, что шведы возьмут больше золота, чем норвежцы, можно было только в качестве изощренной подколки братьям Бё и Свендсену. Теперь же сборная Швеции – образец того, как идеально подвести не самую звездную сборную к главному старту цикла.

Ниже пять причин крутости желто-синей команды.

Вольфганг Пихлер

Главный творец мощного выступления биатлонистов. Сейчас уже и не поймешь, почему у немца не получилось в России. То ли пригласив Пихлера на огромную зарплату ему так и не удосужились создать нужные условия, то ли методики Вольфганга просто не прижились на русской земле. В любом случае после трехлетних мытарств Пихлер в 2015 году вернулся в почти уже родную Швецию.

Там тренер получил все, чего он хотел. Полное доверие со стороны руководства, среднюю, но с неплохим потенциалом сборную и отсутствие каждодневного прессинга прессы и всяких Губерников. В максимально комфортных условиях Пихлер педантично отстроил сборную с прицелом на Игры в Корее.

Доверие к молодежи

Первым пунктом четырехлетнего плана подготовки к Олимпиаде и домашнему ЧМ-2019 в Эстерсунде стал отказ от ветеранов в пользу молодых и перспективных спортсменов. Из «стариков» в мужской команде остался только бронзовый призер двух чемпионатов мира Фредерик Линдстрем (28 лет).

Йеспер Нелин (25), до последней стрельбы претендовавший на победу в олимпийской индивидуалке, перешел из лыж в биатлон в 2012 году, а его главным личным достижением до Игр являлось 16 место в спринте домашнего Эстерсунда в 2015. Серебряный призер преследования в Пхёнчхане Себ Самуэльссон (20) проводит всего лишь второй сезон в элите биатлона и заездами в топ-10 похвастать тоже не может. Ханна Эберг (22) блистала на юниорском чемпионате Мира два года назад (2 золота + серебро), но на взрослом уровне ничего выдающегося не показывала. То же самое можно сказать и об Анне Магнуссон (22), чьи главные личные успехи связаны лишь с юниорским ЧМ-2016 в Румынии.

В России за 50-60-е места молодого спортсмена отправили бы на вечную ссылку на Кубок IBU. Пихлер же продолжал доверять спортсменам, попутно наигрывая их в эстафетных гонках.

Подводка к главному старту

Результат пришел постепенно – если прошлом сезоне обе эстафетные команды стабильно болтались в районе топ-8, то уже на предолимпийских немецких этапах женская команда выиграла бронзу, мужская вовсе победила в Оберхофе.

При этом Пихлер подходил индивидуально к подготовке спортсменов, не перегружая их без необходимости. Ханна Эберг, например, пропускала Оберхоф, а в Рупольдинге бежала только эстафету.

Главный этап подводки начался в середине января: шведы полным составом пропустили высокогорный предолимпийский этап в итальянской Антерсельве, чтобы воспользоваться домашней во всех смыслах заготовкой.

Воссоздание условий Пхёнчхана

Уже после золотой мужской эстафеты Пихлер раскрыл один из главных секретов успеха Швеции: «Мы тренировались в Эстерсунде, создав такую же трассу, как здесь, в Пхёнчхане. Трасса была копией олимпийской: и ветер такой же, и подход к стрельбищу аналогичен».

Ключевую роль такая подготовка сыграла в эстафетах: в сложнейших погодных условиях обе шведские команды отстреляли намного лучше главных конкурентов. Мужская сборная и вовсе оказалась единственной, кто не зашел на штрафные круги, привезя второму месту целую минуту.

«Уверен, подготовка в Эстерсунде сыграла свою роль. Мы привыкли к сильному ветру, и есть чувство, что решили эту проблему с точки зрения психологии. И когда здесь ветер немного надувает паруса, мы ощущаем себя вполне комфортно», – вторит тренеру новоиспеченный чемпион Самуэльссон.

Следующий топовый турнир – ЧМ-2019 пройдет именно в Эстерсунде. Кажется, успехи шведов одной Олимпиадой не ограничатся.

Командная химия и отсутствие давления

Несмотря на предолимпийский прогресс никто в Швеции не замахивался на россыпь медалей. Бывший биатлонист Бьорн Ферри перед стартом Олимпиады говорил о трех шансах на медаль. Пихлер признался, что перед началом Игр считал даже одну медаль приемлемым результатом. Шведы приехали в Корею в статусе темных лошадок, что тоже сыграло им на руку. При всей строгости, железной дисциплине и больших объемах тренировок Пихлер научил сборную получать удовольствие от гонок.

«У нас отличная командная химия. Наш тренер сказал вчера, что победит команда с сильнейшим командным духом. Этой командой оказалась наша», – сказал после победной эстафеты Нелин. А на следующий день он же выложил в сеть видео с ремиксом слов Пихлера про празднование серебра Эберг с пивом, озаглавив «Шведский биатлонный гимн».

Помимо химии с юмором в сборной Швеции тоже в порядке.

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