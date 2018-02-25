«Я добилась всех целей». Чемпионка ОИ в Пхёнчхане Лаура Дальмайер может завершить карьеру уже весной

Лаура Дальмайер неоднократно говорила, что не станет надолго задерживаться в биатлоне. Но две золотые медали Пхёнчхана могут подвести черту под ее карьерой уже в марте.

«Я занималась биатлоном с 9 лет, я отдавала себя спорту каждый день. Я намеревалась дорасти до Кубка мира, потом выиграть Кубок мира и взять золото ЧМ. Главной же моей целью было золото Олимпийских игр.

За последние четыре года я добилась всего этого. Все сработало идеально. После такого начинаешь задумываться, а может ли быть еще лучше. Возможно ли это?

Я планировала поехать на Олимпиаду, у меня была большая цель. Теперь же я ничего не могу сказать с уверенностью. Все варианты возможны», – сказала Дальмайер Sport1.

В Пхёнчхане Лаура стала триумфатором в спринте и пасьюте, взяла бронзу в классике.

Дальмайер – семикратная чемпионка мира. Пять золотых медалей она завоевала на ЧМ-2017.

Лаура может завершить карьеру уже в 24 года. Предыдущий лидер сборной Германии Магдалена Нойнер дотерпела до 25-летия.

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