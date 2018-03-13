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Уле-Айнар Бьорндален: «МОК предлагал выступить на Олимпиаде за Белоруссию, но я отказался»

Бьорндален: «МОК предлагал выступить на Олимпиаде за Белоруссию, но я отказался»
Eurosport

1 час назад

44-летний ветеран остался верен родине.

Уле-Айнар Бьорндален, не прошедший отбор в сборную Норвегии для выступления на Играх в Пхёнчхане, признался, что мог поехать на соревнования в одной команде с супругой Дарьей Домрачевой.

«Да, теоретически это было возможно. Я поблагодарил и ответил отказом. Думаю, это было правильно.

Я норвежец. Было бы нелегко выйти на стадион в белорусской форме. Не думаю, что чувствовал бы себя в своей тарелке.

МОК действительно был готов дать согласие, но я не хочу говорить, насколько близка была развязка. Я сам принял решение.

Я провел столько великолепных турниров за сборную Норвегии, что выступать за другую команду было бы неправильно», – цитирует Бьорндалена TV2.

  • Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира.
  • Уле-Айнар выступил на шести Олимпиадах (1994-2014).
  • Жена Бьорндалена Дарья Домрачева завоевала в Пхёнчхане золото (эстафета) и серебро (масс-старт).

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