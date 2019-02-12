Фуркад: «В Пхёнчхане я мог выиграть на 2 золота больше, но помешала усталость и требования к себе»

Французский биатлонист Мартен Фуркад мог добиться большего на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Индивидуальная гонка в Пхёнчхане-2018 – определенно самое большое разочарование в карьере. Эту гонку мне вынесли на блюдечке, ну или я сам ее себе поднес. Я просто должен был завершить работу.

Странно, но я бы выиграл, если бы поразил хотя бы одну из двух незакрытых мишеней, как и почти в 100 процентах других гонок. Но это была Олимпиада. Это было не давление, а усталость, вызванная всем тем, что было до этого: разочарованием в спринте, большим эмоциональным всплеском от преследования. Были вещи, с которыми я не справился – усталость и требования к себе стоили большего, чем обычно. Я думаю, что мог выиграть на две золотых награды больше. Это может показаться хвастовством. Но если бы я все контролировал, то все могло сложиться иначе.

Мы всегда думаем, что поступили бы иначе, но у меня большая олимпийская история с пятью победами и еще двумя медалями. И я знаю, что если бы я что-то сделал иначе, их могло бы быть больше. Я ни о чем не сожалею, это лишь наблюдения и то, что я постараюсь объяснить следующим поколениям спортсменов», – сказал Фуркад сайту МОК.

Фуркад выиграл 3 золота в Пхёнчхане.

Еще две медали Мартен взял четыремя годами ранее в Сочи.

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