15:06 А у меня на этом все. Через полтора часа мой коллега Джамал Аль-Ханаки проведет без сомнения огненный лайв женского масс-старта. Он будет вот тут. А я прощаюсь. Увидимся! Онлайн Масс-старт - Женщины - Рупольдинг - 20 января 2019
А у меня на этом все. Через полтора часа мой коллега Джамал Аль-Ханаки проведет без сомнения огненный лайв женского масс-старта. Он будет вот тут. А я прощаюсь. Увидимся!
Ну, а Йоханнес упрочил лидерство в Кубке мира.
С Фуркадом что-то не так. Теперь это понятно даже тому, кто смотрит биатлон первый раз в жизни.
У России все плохо. Гараничев 16-й (+56.1), Логинов 17-й (+1:00.2), Елисеев 24-й (+1:33.3).
Фуркад в итоге 4-й, отстал почти на 9 секунд.
Второй Эберхард, третий Фийон Майе.
Конечно же, Бё!
Бё, Фийон Майе, Эберхард – тройка призеров! Но кто победит?
Фийон Майе держится из последних сил, а вот Мартен устал.
Отвалилился Вегер, он будет шестым.
Бё и Фуркад снова лидируют! Вегер и Кристиансен чуть отстали.
Шестеро лидеров разыграют три медали!
Все, вместе бегут Бё, Фуркад и группа отстрелявшихся на ноль.
Фуркад и Йоханнес уже догнали тройку лидеров! А вот Эберхард задышал.
Что сейчас будет на финише, и ни одного лидера Кубка мира!
Эберхард тоже поборется за призы!
Матвей застрелился, два промаха.
Вегер, Фийон Майе и Кристиансен – новые лидеры!
Все лидеры мажут!!!
Заключительная стрельба!
Елисеев вырвался на десятое место. Похоже, это – максимум, на который стоит рассчитывать России в этой гонке.
Квартет лидеров: Фуркад, Эдер и оба Бё.
У Гараничева был один круг, у Логинова – два. Похоже, это все.
Елисеев первым из русских отстрелялся, но он лишь 12-й, уступая 20 секунд.
Братья Бё и Эдер первыми убежали, Фуркад – за ними!
Гигонна сразу два промаха, вот она – плата за лидерский темп.
Первая стрельба стоя!
А Фуркаду составил компанию Гигонна.
Как будто даже французских флагов стало больше.
Долль, кстати, убежал аж на два груга.
Ух, какой злой Мартен.
Гараничев 20-й с +19.5.
Логинов прибавил, в 16 секундах от Фуркада он.
Фуркад обошел Бё, он – впереди. Будет ли долгожданный подиум у француза?
Также в первой группе Кристиансен, Гигонна, Вегер, Хофер, Расторгуев и Пидручный. Естественно, все с нулем промахов.
А Фуркад уже пятый!
17, 18 и 22 места занимают парни, уступая лидерам все те же 20 секунд. Даже чуть больше.
Гараничев, Логинов и Елисеев точны!
Эдер и братья Бё точны!
Долль и Эберхард промазали.
Вторая «лежка».
Фуркад 16-й между Пидручным и Фийон Майе.
Тройка лидеров: Йоханнес, Долль, Дестьё.
Около 20 секунд Логинов и Гараничев проигрывают лидерам.
Собственно, гонка разделилась на две группы: те, кто промазал, и кто нет.
Долль кстати тоже быстро тоработал на рубеже и идет в лидерах.
На трассе штиль, поэтому больше одного раза не промазал никто.
Бё и Фуркад не промахнулись, но стреляли чуть медленнее. Хотя сейчас, скорее всего, догонят лидеров.
Логинов 21-й, Гараничев 22-й, Елисеев в самом конце.
Все русские промахнулись и побежали на штрафные круги.
Эберхард и Эдер первыми отстрелялись на ноль и возглавили гонку.
Стреляем.
Йоханнес рванул вперед. Группа заехала на стадион.
Логинов и Гараничев в десятке. Елисеев 26-й с отставанием 8 секунд.
Ух, как друг другу по лыжам бьют мужики. Ландертингер чуть не рухнул.
Долль и Эберхард выехали за пределы трассы. Хотя вряд ли их оштрафуют.
Продолжают француз с норвежцем вести за собой группу. Она чуть растянулась, но незначительно – скоро первая стрельба.
Логинов чуть подсел, а вот Бё и Фуркад сразу возглавили группу.
Кстати, вот вам полный список участников.
Готовы? Поехали!
Бё-младший бежит в красно-белой майке. Он и лидер Кубка мира, и выиграл единственный масс-старт в Нове Место.
Ах да. От России также побегут Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Дмитрий Малышко никак не обретет форму, он в тридцатку не попал.
Погода в Рупольдинге классная. Солнышко светит, птички поют.
Ну, а по бокам у Александра – Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Все в соответствии с текущими позициями в Кубке мира.
Главная надежда сборной России – Александр Логинов, стартующий под вторым номером. Но прошлый масс-старт он провалил, став лишь 15-м с шестью промахами.
Всем привет! В Рупольдинге Россия выступает намного хуже, чем неделю назад в Оберхофе. Возможно, что-то удастся поменять в мужском масс-старте?