20.01.19 - 14:15
Завершено
Рупольдинг
1
Й.Бё
2
Ю.Эберхард
3
К.Фийон-Майе
Масс-старт - Мужчины • Финал
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Масс-старт - Мужчины
Рупольдинг - 20 января 2019

    
30
Сергей Кулагин
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15:05 

Ну, а Йоханнес упрочил лидерство в Кубке мира.

15:04 

С Фуркадом что-то не так. Теперь это понятно даже тому, кто смотрит биатлон первый раз в жизни.

14:56

У России все плохо. Гараничев 16-й (+56.1), Логинов 17-й (+1:00.2), Елисеев 24-й (+1:33.3).

14:56 

Фуркад в итоге 4-й, отстал почти на 9 секунд.

14:55 

Второй Эберхард, третий Фийон Майе.

14:55 

Конечно же, Бё!

 

Бё, Фийон Майе, Эберхард – тройка призеров! Но кто победит?

14:50 

Фийон Майе держится из последних сил, а вот Мартен устал.

14:50 

Отвалилился Вегер, он будет шестым.

14:49 

Бё и Фуркад снова лидируют! Вегер и Кристиансен чуть отстали.

14:49 

Шестеро лидеров разыграют три медали!

14:48 

Все, вместе бегут Бё, Фуркад и группа отстрелявшихся на ноль.

14:46 

Фуркад и Йоханнес уже догнали тройку лидеров! А вот Эберхард задышал.

14:46 

Что сейчас будет на финише, и ни одного лидера Кубка мира!

14:45 

Эберхард тоже поборется за призы!

14:45 

Матвей застрелился, два промаха.

14:45 

Вегер, Фийон Майе и Кристиансен – новые лидеры!

14:45 

Все лидеры мажут!!!

14:44

Заключительная стрельба!

14:42 

Елисеев вырвался на десятое место. Похоже, это – максимум, на который стоит рассчитывать России в этой гонке.

14:41 

Квартет лидеров: Фуркад, Эдер и оба Бё.

14:38 

У Гараничева был один круг, у Логинова – два. Похоже, это все.

14:38 

Елисеев первым из русских отстрелялся, но он лишь 12-й, уступая 20 секунд.

14:37

Братья Бё и Эдер первыми убежали, Фуркад – за ними!

14:37 

Гигонна сразу два промаха, вот она – плата за лидерский темп.

14:37

Первая стрельба стоя!

14:36 

А Фуркаду составил компанию Гигонна.

14:36 

Как будто даже французских флагов стало больше.

14:36 

Долль, кстати, убежал аж на два груга.

14:35 

Ух, какой злой Мартен.

Martin Fourcade of France competes during the men's 12,5 km pursuit event of the IBU Biathlon World Cup in Oberhof, eastern Germany on January 12, 2019. (Photo by ROBERT MICHAEL / AFP) (Photo credit should read ROBERT MICHAEL/AFP/Getty Images)
14:35 

Гараничев 20-й с +19.5.

14:34 

Логинов прибавил, в 16 секундах от Фуркада он.

14:34 

Фуркад обошел Бё, он – впереди. Будет ли долгожданный подиум у француза?

14:33 

Также в первой группе Кристиансен, Гигонна, Вегер, Хофер, Расторгуев и Пидручный. Естественно, все с нулем промахов.

14:32 

А Фуркад уже пятый!

14:30 

17, 18 и 22 места занимают парни, уступая лидерам все те же 20 секунд. Даже чуть больше.

14:30

Гараничев, Логинов и Елисеев точны!

14:30

Эдер и братья Бё точны!

14:29 

Долль и Эберхард промазали.

14:29

Вторая «лежка».

14:28 

Фуркад 16-й между Пидручным и Фийон Майе.

14:28 

Тройка лидеров: Йоханнес, Долль, Дестьё.

14:27 

Около 20 секунд Логинов и Гараничев проигрывают лидерам.

14:27 

Собственно, гонка разделилась на две группы: те, кто промазал, и кто нет.

14:26 

Долль кстати тоже быстро тоработал на рубеже и идет в лидерах.

14:26 

На трассе штиль, поэтому больше одного раза не промазал никто.

14:24 

Бё и Фуркад не промахнулись, но стреляли чуть медленнее. Хотя сейчас, скорее всего, догонят лидеров.

14:23 

Логинов 21-й, Гараничев 22-й, Елисеев в самом конце.

14:23 

Все русские промахнулись и побежали на штрафные круги.

14:22

Эберхард и Эдер первыми отстрелялись на ноль и возглавили гонку.

14:22

Стреляем.

14:21 

Йоханнес рванул вперед. Группа заехала на стадион.

14:21 

Логинов и Гараничев в десятке. Елисеев 26-й с отставанием 8 секунд.

14:20 

Ух, как друг другу по лыжам бьют мужики. Ландертингер чуть не рухнул.

14:18 

Долль и Эберхард выехали за пределы трассы. Хотя вряд ли их оштрафуют.

14:18 

Продолжают француз с норвежцем вести за собой группу. Она чуть растянулась, но незначительно – скоро первая стрельба.

14:16 

Логинов чуть подсел, а вот Бё и Фуркад сразу возглавили группу.

14:15 

Кстати, вот вам полный список участников.

14:15

Готовы? Поехали!

14:14 

Бё-младший бежит в красно-белой майке. Он и лидер Кубка мира, и выиграл единственный масс-старт в Нове Место.

14:13 

Ах да. От России также побегут Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Дмитрий Малышко никак не обретет форму, он в тридцатку не попал.

14:10

Погода в Рупольдинге классная. Солнышко светит, птички поют.

14:08 

Ну, а по бокам у Александра – Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Все в соответствии с текущими позициями в Кубке мира.

14:05 

Главная надежда сборной России – Александр Логинов, стартующий под вторым номером. Но прошлый масс-старт он провалил, став лишь 15-м с шестью промахами.

Александр Логинов
13:06 

Всем привет! В Рупольдинге Россия выступает намного хуже, чем неделю назад в Оберхофе. Возможно, что-то удастся поменять в мужском масс-старте?

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