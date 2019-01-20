20.01.19 - 16:40
Завершено
Рупольдинг
1
Ф.Пройсс
2
И.Тандревольд
3
П.Фиалкова
Масс-старт - Женщины • Финал
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Масс-старт - Женщины
Рупольдинг - 20 января 2019

    
30
Джамал Аль-Ханаки
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17:18 

Ну на этой ноте мы закончим онлайн-трансляцию. Ее провел Джамал Аль-Ханаки. Оставайтесь с нами, ведь впереди Антерсельва.

17:17 

А у Пройсс это первая победа в карьере!

17:16 

Павлова чисто прошла чисто все рубежи, но финишировала 28-й в 3 минутах от лидеров. Позади только Шевалье (2 промаха) и Дальмайер (6).

17:15 

Ирина Кривко – шестая, Юрлова – 17-я, Старых – 18-я, Миронова – 20-я.

 

Бронза у Фиалковой.

 

ПРОЙСС! Опередила на финише норвежку!

17:12 

ФИНИШ..

 

Пройсс снова вышла на первое место!

17:11 

Фиалкова убегает от преследовательниц!

17:11 

ОБХОДИТ НОРВЕЖКА!

 

Отметка 11,7 – Тандревольд пошла в атаку! В одни ноги!

17:10 

Борьба за третье место будет жаркой. В числе претендентов Кривко!

 

А вот теперь Тандревольд догнала немку и атакует на подъеме

17:08 

Пройсс катит первой, довольно ощутим отрыв от норвежки.

17:07 

Юрлова – промах на последнем рубеже. Перссон – третья. Она отстает на 13 секунд от Пройсс!

17:07

Тнадревольд – следом!! У Витоцци промах.

17:06

Пройсс- чисто! она первая!

17:06

РЕШАЮЩАЯ СТРЕЛЬБА!

17:05 

Херманн и Перссон тоже составляют пятерку лидеров – остальные чуть подотстали.

 
17:04 

Отметка 8,6 км. Пройсс, Виттоцци и Тандревольд идет в одни ноги почти в лидерах.

17:02

Дальмайер и Макарайнен отстают на 2 минуты.

17:02 

У Кузьминой еще два промаха – она лишь 22-я. Павлова – 27-я с тремя чистыми рубежами. Старых – 17-я, Миронова – 18-я.

17:00 

Пройсс и Виттоцци выходят первыми со стрельбища!

17:00

И Юрлова – на круг!

17:00 

Хекки – промах! Вирер – два!

16:59

И вот первая стойка!

16:59 

Перед входом на стадион Вирер снова вышла в лидеры.

16:58 

По-прежнему очень плотная гонка. Вирер уже потеряла лидерство. Иган и Хекки теперь впереди. Юрлова – 11-я. Отстает на 7 секунд.

16:56 

Такие дела...

16:55 

Кузьмина с еще одним промахом опустилась на 22-е место. А знаете кто идет в конце? Макарайнен и Дальмайер – у обеих уже по четыре незакрытые мишени!

16:54 

Юрлова – девятая, Старых – 12-я (без промахов), Кривко – 18-я (1), Миронова – 22-я (1), Павлова – 25-я. И у Евгении нет промахов.

16:53

Юрлова – тоже чисто!!!

16:53

Вирер из пулемета палит! Она будет первой.

16:52

Вторая стрельба!

16:52 

Херманн перехватила у Фиалковой лидерство. Кузьмина сократила отстование до 15 секунд – она уже 18-я.

16:50

Вот это да! Замыкает гонку Лаура Дальмайер – у нее два промаха и +56 секунд от Паулины.

16:50 

Пока все еще условно: 15 биатлонисток идут от Фиалковой в пределах 10 секунд. В этой группе Юрлова, Миронова и Кривко.

16:49 

Перед отметкой 3,6 км гонку возглавила Фиалкова.

16:48 

У Кузьминой один промах – она вышла со штрафного круга 22-й - +23,5 секуды.

16:47 

А нет! Первой со стрельбища ушла швейцарка Хекки, но Вирер с ней идет в одни ноги. Юрлова – вчетвертая в 2,8 секунды. В десятке еще Кривко.

16:46

Миронова, Павлова, Старых – все чисто!!!! Вирер – чисто, она первая.

16:46

Юрлова – чисто!

16:46

Первая стрельба!

16:46 

Кайса Макарайнен догнала было Кузьмину, но сейчас за Анастасией снова выстроились итальянки.

16:44 

24 тысячи болельщиков следят за гонкой непосредственно с места событий!

16:44 

Миронова находится в конце пелотона вместе с Перссон и Хорхлер.

16:43 

Отметка 1.1 км – Анастасия на 1,1 секунды опережает Вирер и Фиалкову. Юрлова-Перхт катит 13-й.

16:42 

И Анастасия Кузьмина сразу выходит во главу пелотона.

16:40

Поехали! С первого ряда стартовали Виттоцци, Вирер и Фиалкова.

16:36 

Это второй масс-старт в сезоне. В Нове-Место в конце декабря победительницей стала Анастасия Кузьмина. Второй тогда финишировала Паулина Фиалкова, а бронзу завоевала Анаис Шевалье.

16:34 

Леди уже вовсю готовятся к гонке.

 

Сегодня на старт выйдут четыре биатлонистки из России: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Светлана Миронова. Белоруссию представит Ирина Кривко.

 

Всем привет! Этап в Рупольдинге венчается синхронными стартом 30 лучших биатлонисток сезона.

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