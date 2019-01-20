17:18 Ну на этой ноте мы закончим онлайн-трансляцию. Ее провел Джамал Аль-Ханаки. Оставайтесь с нами, ведь впереди Антерсельва.
Ну на этой ноте мы закончим онлайн-трансляцию. Ее провел Джамал Аль-Ханаки. Оставайтесь с нами, ведь впереди Антерсельва.
А у Пройсс это первая победа в карьере!
Павлова чисто прошла чисто все рубежи, но финишировала 28-й в 3 минутах от лидеров. Позади только Шевалье (2 промаха) и Дальмайер (6).
Ирина Кривко – шестая, Юрлова – 17-я, Старых – 18-я, Миронова – 20-я.
Бронза у Фиалковой.
ПРОЙСС! Опередила на финише норвежку!
ФИНИШ..
Пройсс снова вышла на первое место!
Фиалкова убегает от преследовательниц!
ОБХОДИТ НОРВЕЖКА!
Отметка 11,7 – Тандревольд пошла в атаку! В одни ноги!
Борьба за третье место будет жаркой. В числе претендентов Кривко!
А вот теперь Тандревольд догнала немку и атакует на подъеме
Пройсс катит первой, довольно ощутим отрыв от норвежки.
Юрлова – промах на последнем рубеже. Перссон – третья. Она отстает на 13 секунд от Пройсс!
Тнадревольд – следом!! У Витоцци промах.
Пройсс- чисто! она первая!
РЕШАЮЩАЯ СТРЕЛЬБА!
Херманн и Перссон тоже составляют пятерку лидеров – остальные чуть подотстали.
Отметка 8,6 км. Пройсс, Виттоцци и Тандревольд идет в одни ноги почти в лидерах.
Дальмайер и Макарайнен отстают на 2 минуты.
У Кузьминой еще два промаха – она лишь 22-я. Павлова – 27-я с тремя чистыми рубежами. Старых – 17-я, Миронова – 18-я.
Пройсс и Виттоцци выходят первыми со стрельбища!
И Юрлова – на круг!
Хекки – промах! Вирер – два!
И вот первая стойка!
Перед входом на стадион Вирер снова вышла в лидеры.
По-прежнему очень плотная гонка. Вирер уже потеряла лидерство. Иган и Хекки теперь впереди. Юрлова – 11-я. Отстает на 7 секунд.
Такие дела...
Кузьмина с еще одним промахом опустилась на 22-е место. А знаете кто идет в конце? Макарайнен и Дальмайер – у обеих уже по четыре незакрытые мишени!
Юрлова – девятая, Старых – 12-я (без промахов), Кривко – 18-я (1), Миронова – 22-я (1), Павлова – 25-я. И у Евгении нет промахов.
Юрлова – тоже чисто!!!
Вирер из пулемета палит! Она будет первой.
Вторая стрельба!
Херманн перехватила у Фиалковой лидерство. Кузьмина сократила отстование до 15 секунд – она уже 18-я.
Вот это да! Замыкает гонку Лаура Дальмайер – у нее два промаха и +56 секунд от Паулины.
Пока все еще условно: 15 биатлонисток идут от Фиалковой в пределах 10 секунд. В этой группе Юрлова, Миронова и Кривко.
Перед отметкой 3,6 км гонку возглавила Фиалкова.
У Кузьминой один промах – она вышла со штрафного круга 22-й - +23,5 секуды.
А нет! Первой со стрельбища ушла швейцарка Хекки, но Вирер с ней идет в одни ноги. Юрлова – вчетвертая в 2,8 секунды. В десятке еще Кривко.
Миронова, Павлова, Старых – все чисто!!!! Вирер – чисто, она первая.
Юрлова – чисто!
Первая стрельба!
Кайса Макарайнен догнала было Кузьмину, но сейчас за Анастасией снова выстроились итальянки.
24 тысячи болельщиков следят за гонкой непосредственно с места событий!
Миронова находится в конце пелотона вместе с Перссон и Хорхлер.
Отметка 1.1 км – Анастасия на 1,1 секунды опережает Вирер и Фиалкову. Юрлова-Перхт катит 13-й.
И Анастасия Кузьмина сразу выходит во главу пелотона.
Поехали! С первого ряда стартовали Виттоцци, Вирер и Фиалкова.
Это второй масс-старт в сезоне. В Нове-Место в конце декабря победительницей стала Анастасия Кузьмина. Второй тогда финишировала Паулина Фиалкова, а бронзу завоевала Анаис Шевалье.
Леди уже вовсю готовятся к гонке.
Сегодня на старт выйдут четыре биатлонистки из России: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Светлана Миронова. Белоруссию представит Ирина Кривко.
Всем привет! Этап в Рупольдинге венчается синхронными стартом 30 лучших биатлонисток сезона.