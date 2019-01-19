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Франция выиграла эстафету в Рупольдинге, Россия – пятая

Франция выиграла эстафету в Рупольдинге, Россия – пятая
Eurosport

19/01/2019 в 17:43Обновлено 19/01/2019 в 17:48

После победы пришлось немного спуститься на землю.

Сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Это первая победа для женской команды «трехцветных» в этом сезоне.

Вторыми пришли девушки из Норвегии, отстав от победительниц на 11,5 секунды. Третьими стали немки, проиграв 23,4 секунды. Сборная России пришла пятой, пропустив на последнем этапе на четвертое место команду Швеции.

  • В Оберхофе русские девушки впервые за 6 лет выиграли командную гонку.
  • На австрийском этапе представительницы России стали четвертыми.
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