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Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге, Мартен Фуркад снова вне подиума

Йоханнес выиграл масс-старт, Фуркад снова вне подиума
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Норвежец взял второй масс-старт в сезоне.

Йоханнес Бё победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Норвежец допустил один промах и завершил гонку за 36:43,8.

Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (+0.6, 2 промаха), третий – француз Кантен Фийон Майе (+2.8, один промах).

Мартен Фуркад шел в группе лидеров, но на последних метрах отстал и проиграл более 8,6 секунды.

  • Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев 16-й (+56.1), Александр Логинов 17-й (+1:00.2), Матвей Елисеев 24-й (+1:33.3).
  • Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянской Антерсельве.
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