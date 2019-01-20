Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге, Мартен Фуркад снова вне подиума

Йоханнес Бё победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Норвежец допустил один промах и завершил гонку за 36:43,8.

Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (+0.6, 2 промаха), третий – француз Кантен Фийон Майе (+2.8, один промах).

Мартен Фуркад шел в группе лидеров, но на последних метрах отстал и проиграл более 8,6 секунды.

Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев 16-й (+56.1), Александр Логинов 17-й (+1:00.2), Матвей Елисеев 24-й (+1:33.3).

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянской Антерсельве.

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