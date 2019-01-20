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Франциска Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге

Пройсс выиграла масс-старт
Eurosport

12 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Германия удачно завершила домашний этап.

Женским масс-стартом завершился пятый этап Кубка мира-2018/19 в Рупольдинге. Победу одержала немка Франциска Пройсс, опередившая на финише Ингрид Тандревольд из Норвегии. Обе чисто отстрелялись на рубежах.

Третьей стала словачка Паулина Фиалкова с одним промахом. Лидер Кубка мира Доротея Вирер из Италии заняла 19-е место с тремя незакрытыми мишенями (+1.13,6).

Белорусская спортсменка Ирина Кривко с одним промахом финишировала шестой (+20,0 секунды). Екатерина Юрлова-Перхт (+1.07,1; 2 промаха) и Ирина Старых (+1.09,4; 1 промах) показали 17-й и 18-й результат. Светлана Миронова замкнула топ-20 (+1.28,4; 3).

Евгения Павлова прошла чисто все 4 рубежа, но пришла к финишу 28-й, уступив лидерам 3 минуты 17,5 секунды.

  • Пройсс одержала первую победу в карьере.
  • Следующий этап пройдет 24-26 января в Антерсельве.
  • Участники выступят в спринте, пасьюте и масс-старте.
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