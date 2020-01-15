На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершилась первая гонка – женский спринт на 7,5 км.

Лучший результат на финише показала норвежка Тирил Экхофф – она преодолела дистанцию со временем 18:55,5 и продемонстрировала чистую стрельбу. Второй стала Ханна Эберг из Швеции, без промахов уступив победительнице 29,7 секунды. Третья – итальянка Доротея Вирер (ноль на рубеже, 36,8 секунды отставания).

В шаге от подиума остановилась белоруска Анна Сола – это ее лучший результат в карьере. Лучшей из российских биатлонисток стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место, следом финишировала Екатерина Юрлова-Перхт. Обе спортсменки не допустили ни одного промаха и проиграли Экхофф почти две минуты.

Кристина Резцова стала 42-й, Ирина Старых – 60-й, Светлана Миронова не попала в гонку преследования.

Завтра, 16 января, в Рупольдинге состоится мужской спринт.

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