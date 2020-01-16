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Фуркад выиграл спринт и закрепил лидерство в КМ, русских нет в топ-10
Француз отрывается в тотале, пока Йоханнес не выходит на старт.
В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, который спринтерской гонкой открыли мужчины.
Победителем с результатом 22:41.5 стал французский биатлонист и лидер общего зачета Мартен Фуркад, который не допустил ни одного промаха. Вторым финишировал его соотечественник Кентен Фийон-Майе, с нолем отставший на 3.1 секунды. Третье место занял немец Бенедикт Долль (+12.0; без промахов).
В топ-6 расположились четыре биатлониста из Франции: помимо Фуркада и Фион-Майе, это Симон Дестьё и Фабьен Клод.
Представителей России по итогам спринта не оказалось в топ-10: Логинов финишировал 11-м, Елисеев – 17-м, Гараничев – 52-м, Латыпов – 54-м, Поршнев – 66-м.
- Вице-лидер Кубка мира Йоханнес Бё пропускает этап – на неделе у него родился сын.
- 18 января биатлонисты пробегут эстафету, а завершится этап 19 числа гонкой преследования.
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