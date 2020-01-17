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Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 11-я
На этот раз россиянки показали невысокий результат.
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, показав время 1:08.46,4.
В составе норвежской команды бежали Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тирил Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд. Второе место заняла сборная Франции (+10,7 от лидера), третье – сборная Швейцарии (+20,7).
Команда из России, за которую бежали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова, стала 11-й (+2.33,8).
- Эстафета у мужчин пройдет завтра, 18 января.
- С полным расписанием Кубка мира-2019/20 можно ознакомиться по ссылке.
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