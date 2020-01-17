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Самодеятельность Резцовой на стрельбе чуть не утопила Россию еще ниже. Биатлонистка не знала правил
Русскую эстафетную четверку могли серьезно оштрафовать или дисквалифицировать.
На второй стрельбе третьего этапа женской эстафеты у Кристины Резцовой, которая бежала за сборную России, взбесилась графика. Сначала почти одновременно закрылись с обоих краев первая и пятая мишени, потом – вторая и четвертая. Кристина закрыла центральную, а дальше технологии зафиксировали два промаха – закрытая установка дважды мелькнула красным. Резцова покинула коврик и спокойно ушла в гонку.
Она передала эстафету Екатерине Юрловой-Перхт, та проиграла на финише малоизвестной американке, и Россия заняла 11-е место – худшее за три года. А Резцова наконец подробно объяснила, что произошло на стойке.
«Не знаю, кто стоял впереди, начала стрелять по моей установке. Она сделала два выстрела в мою, и мне пришлось два патрона стрелять в свою закрытую установку. Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны – я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может.
Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвертая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку.
Анна Сола стреляет по мишени Кристины РезцовойEurosport
Я хорошо знаю правила, я всегда все просчитываю – вдруг что-нибудь. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в нее, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела», – рассказала биатлонистка.
Но банальная и недолгая проверка соревновательных правил на сайте Международного союза биатлонистов (IBU) показывает, что Резцова их все-таки не знает. Раздел 8.7.3 называется «Перекрестный огонь, стрельба по неправильной мишени и мишени, закрытые конкурентом» и содержит исчерпывающую информацию, которую можно применить к сегодняшней эстафете.
«Если мишень, по которой стреляет спортсмен, расстреляна другим спортсменом, первый должен поднять руку, а того, кто стреляет неверно, нужно как можно быстрее остановить. Если мишени не закрыты, правильно стреляющий участник может продолжить стрельбу. Если цели поражены, мишень должна быть перезаряжена, а биатлонист сделает оставшиеся выстрелы после сброса».
То есть, Резцовой следовало поднять руку и обратить внимание судей на проблему. Те остановили бы белоруску Анну Солу (она достойно продолжила дело Дарьи Домрачевой), перезагрузили мишень и предложили Кристине сделать пять выстрелов. На финише ушедшее на инцидент и разбирательство время у сборной России бы вычли.
Поступок российской биатлонистки выглядит нелогичным – а если бы она не попала эти два выстрела, с которыми ей помогла соперница? Зерно правды было бы, если заодно она выпустила три дополнительных патрона, но и это – гипотетическая ситуация: а вдруг она схватила бы два круга? Со стрельбища действительно нельзя уходить с неиспользованными основными патронами, но наказание за каждую незакрытую мишень – две штрафные минуты.
Кажется, Россию пожалели – команда находилась слишком далеко от спора за призы, и никто всерьез не обратил внимания на то, что происходит на рубеже десятки. Но нет никаких сомнений – если бы команда боролась за медали, самодеятельность Резцовой обернулась бы дорого. Ощутимым штрафом или снятием с гонки.
Лучшие моменты женской эстафеты, в которой Россия не попала даже в десятку