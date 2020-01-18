В немецком Рупольдинге состоялась четвертая мужская эстафета сезона.

В трех первых гонках победила сборная Норвегии, но на этот раз ее подвинула с первого места команда Франции. Состав победной четверки: Эмильен Жаклин, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Третьей стала сборная Австрии, Россия – четвертая.

Перед последней стойкой Александр Логинов и Юлиан Эберхард шли вместе, но спортсмен из России допустил один промах.

1. Франция, 0+6

2. Норвегия, 0+10 (+1:12.2)

3. Австрия, 0+4 (+1:24.3)

4. Россия, 0+5 (+1:32.3)

Франция не побеждала в эстафетах почти три года. Все три предыдущих этапа в этом сезоне выиграла сборная Норвегии, которая сегодня выступала без Йоханнеса Бё.

За сборную России бежали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Лапытов и Александр Логинов.

Следующая эстафета состоится в рамках чемпионата мира в Анхольце 22 февраля.

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