Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Экхофф преодолела дистанцию с временем 34:08,7 с одним промахом и не подпустила соперниц, которые стартовали с отставанием. Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии, начавшая гонку пятой – она проиграла норвежке 46,3 секунды, промахнувшись два раза.

Третья – шведка Ханна Эберг, которая уступила 55,1 секунды с двумя промахами. Эберг ухудшила результат спринта, так как ушла со второй позиции.

Лучшей из сборной России стала Лариса Куклина – она поднялась на 19-е место с 36-го, допустив два промаха. Ирина Старых разменяла 60-е место на 27-е, Кристина Резцова – 42-е на 34-е. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 44-й.

Экхофф выиграла в Рупольдинге обе личные гонки и эстафету.

Этап завершится мужской гонкой преследования.

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