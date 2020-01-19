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Фуркад выиграл пасьют в Рупольдинге и оформил хет-трик вслед за Экхофф
У России – топ-10.
Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования.
Победителем пасьюта стал лидер общего зачета Мартен Фуркад, не допустивший ни одного промаха. Второе место занял его соотечественники Кентен Фийон-Майе, промахнувшийся один раз и уступивший 17.6 секунды. Борьбу за третье место выиграл норвежец Ветле Шостад Кристиансен – он промахнулся один раз и проиграл Фуркаду 46 секунд.
Александр Логинов финишировал десятым, промахнувшись два раза.
- Фуркад выиграл все три гонки этапа, как и норвежка Тирил Экхофф.
- Следующий этап Кубка мира состоится в Поклюке (Словения).
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