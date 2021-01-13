Перед стартом сезона всех волновал один вопрос: сумеет ли Йоханнес Бё не растерять мотивацию после ухода Мартена Фуркада? Норвежец лишился вечного раздражителя, с которым соревновался всю карьеру. Любители интриги возлагали надежды на французов Эмильена Жаклина и Кентена Фийона-Майе, но статус главных конкурентов неожиданно забрали соотечественники Бё: 23-летние Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале.

Бё-младший возглавляет общий зачет, но Дале и Легрейд настырно его преследуют. В отдельных гонках парни совсем наглеют и уделывают главного норвежца не только по точности стрельбы, но и скорости бега.

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Первым форсанул Легрейд. В стартовой индивидуалке Стурла закрыл 20 мишеней из 20 и прибежал к финишу практически в одни ноги с Бё. Йоханнес проиграл почти 20 секунд, хотя допустил всего один промах – обычно рыжему вполне хватает такой меткости, чтобы брать первые места. В шоке был даже тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе: «Я бы ни за что не сказал перед сезоном, что он созрел для побед».

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Удивление Зигфрида можно понять. В 2019-м Легрейда взяли на Кубок IBU только потому, что заболел Эрленд Бьонтегорд. А за дебют на Кубке мира Стурла должен благодарить Эндре Стрёмсхейма, который уступил место, чтобы побороться за победу в общем зачете Кубка IBU. Легрейд радовался цепочке случайностей, но тоже не рассчитывал, что первая победа придет так быстро: «До старта сезона я поставил цель принять участие в максимальном количестве гонок и попасть в топ-10».

За молниеносным успехом наблюдал и немного завидовал Дале. Йоханнес с юниорских времен бегает вместе со Стурлой, но первым ворвался в большой биатлон. Он провел полноценный сезон-2019/20 в Кубке мира и занял девятое место в общем зачете. Поэтому прорыва ждали именно от Дале, а не от Легрейда.

Йоханнес собрал спортивную злость и уже на третьем этапе взял реванш у старого знакомого – выиграл спринт в Хохфильцене. Развязка гонки получилась очень эмоциональной. Последним, кто мог лишить Дале победы в той гонке, был Тарьей Бё – пример для подражания и главный ориентир с детских лет. Когда Бё-старший запорол финальную стрельбу, Дале разрыдался. «Я много плакал сегодня, но это слезы счастья, потому что я очень ждал этой победы», – оправдывался Йоханнес.

Дале в принципе выбрал биатлон из-за медалей – тех, что висели в подвале отца. Папа в молодости занимался биатлоном и складировал трофеи с соревнований на цокольном этаже дома. Когда в 10 лет Йоханнес обнаружил награды, сообщил родителям, что биатлон будет главным занятием в его жизни. Дале-старший подхватил порыв сына и выступил тренером. Не обходилось без вылазок на Кубок мира в статусе болельщиков. Во время одной из поездок Тарьей Бё сфотографировался с парнишей и придал ему еще больше мотивации.

Легрейд же остановился на винтовке и лыжах в 16. К этому времени Стурла попробовал разные виды спорта и подошел к окончательному выбору сознательно: биатлон привлекал сочетанием физических и ментальных аспектов. А если этот парень на чем-то концентрируется, то включает перфекциониста. В дипломе спортивной гимназии высший балл стоит по 23 предметам, подкачал только норвежский язык.

Последние несколько лет Легрейд изучал возобновляемую энергию в университете Осло. Но когда появились реальные перспективы в спорте, Стурла отложил науку: «Технически я все еще студент, но мои занятия на паузе. Я решил, что совмещение учебы с гонками не пойдет мне на пользу». Теперь свободное время спортсмен посвящает игре на гитаре и чтению Стивена Кинга.

Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Легрейд прагматичен в спорте не меньше, чем в обычной жизни. Через неделю после победы Дале Стурла использовал партнера по сборной, чтобы выиграть пасьют: «На третьем круге Йоханнес начал добавлять, и я отошел на вторую позицию. Понимал, что если попробую держаться за ним, то это создаст проблемы на рубеже. К счастью, я допустил только один промах, а он промахнулся трижды».

Если Дале обычно берет быстрым ходом, то коронка Легрейда – стрельба. Стурла прокачал этот компонент в 2018-м, когда боролся с мононуклеозом. На время лечения врачи запретили спортсмену активно двигаться, поэтому все силы он направил на тренировки с ружьем. Легрейд скопировал манеру стрельбы Мартена Фуркада и за восемь месяцев испортил 22 тысячи пуль.

Кстати, с винтовкой Стурлы связана милейшая история. Чтобы не пустовало рекламное место, дядя и тетя Легрейда разместили на ружье баннер за символическую сумму. До Нового года на винтовке красовалась надпись: «Дядя У и тетя А – гордые спонсоры». Таким образом Ульф и Ане поддержали нераспиаренного родственника. А уже в январе Стурла заключил спонсорский контракт с партнером норвежского союза биатлонистов.

Стурла Холм Легрейд, сборная Норвегии Фото: Getty Images

«Тарьей и я, вероятно, были образцами подражания для Стурлы в течение многих лет, но теперь именно мы сидим за обедом и спрашиваем его, как он так расслаблен, когда стреляет», – признается Йоханнес Тиннес. Легрейд секрет не скрывает: «Какой-то особой техники нет. Я просто считаю, что ценен каждый выстрел. Нужно быть уверенным, что попадешь в цель, прежде чем нажать на курок».

К середине января такая философия принесла Стурле пять подиумов, четыре из которых – победные. Дале поднимался на пьедестал на один раз меньше, но явно не собирается сбавлять обороты. Вот что по этому поводу говорит Йоханнес Бё: «Некоторые биатлонные короли умирают, а я по-прежнему в борьбе».

Тиннес чувствует, как дышат ему в спину, но именно он пока остается королем. За 11 гонок Йоханнес не опустился ниже восьмого места и за счет этой стабильности лидирует в общем зачете. Выступления младшего из братьев, безусловно, поблекли, но прогресс молодых Легрейда и Дале может исправить ситуацию. Благодаря этим парням постфуркадная жизнь будет не менее увлекательной.

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