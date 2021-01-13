Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стал победителем 10-киломметрового спринта на этапе в немецком Оберхофе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 43,6 и на 12,4 секунды опередил соотечественника Стурлу Холм Легрейда – вице-лидера КМ.