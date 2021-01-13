Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стал победителем 10-киломметрового спринта на этапе в немецком Оберхофе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 43,6 и на 12,4 секунды опередил соотечественника Стурлу Холм Легрейда – вице-лидера КМ.
Тройку замкнул биатлонист из Германии Арнд Пайффер, он отстал от Бё на 27,9. Тройка лидеров не допустила промахов.
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Лучшим из представителей России оказался Матвей Елисеев, он с нолем проиграл Йоханнесу 47,5 секунд. Эдуард Латыпов – 15-й, Александр Логинов – 21-й, Кирилл Стрельцов – 30-й, Евгений Гараничев – 44-й, Игорь Малиновский – 92-й.
- В пятницу, 15 января, мужчины пробегут эстафету.
- Этап завершится масс-стартами 17 января.
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