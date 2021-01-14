Тирил Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в немецком Оберхофе – это ее шестая победа в сезоне. Норвежка выиграла три последние гонки данной категории, также за ней остались 5 из последних 6 личных старта.
Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, которая отстала от Экхофф на 9,3 секунды при 0 промахов (у норвежки – один). Третья – Лиза Тереза Хаузер из Австрии (+12,6; 0 промахов).
Оберхоф
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Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева – она 19-я (+1.11,5; 1). Светлана Миронова – 21-я, Лариса Куклина – 41-я, Евгения Павлова – 44-я, Екатерина Мошкова – 50-я, Ирина Казакевич – 72-я.
- В общем зачете лидирует норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, но Экхофф максимально приблизилась к ней.
- В Оберхофе также состоятся эстафеты и масс-старты.
Оберхоф
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Оберхоф
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