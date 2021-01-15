Стала известна причина, по которой норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд досрочно завершила спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка упала после второго огневого рубежа и мгновенно оказалась в окружении медиков – у нее были выявлены проблемы с сердцем.

«У меня случилась фибрилляция сердца (разрозненное сокращение сердечных мышц – Eurosport.ru) после выхода со стрельбища. Почувствовала сильное недомогание и сразу будто потеряла всю энергию. У меня и раньше были эти симптомы. Однажды я испытала это здесь, в Оберхофе, в 2017 году. Нарушений тогда не обнаружили. Но после этого сердце регулярно проверяют. Жаль, что это произошло. Я чувствовала, что могу провести хорошую гонку», – заявила Тандревольд NRK.

Оберхоф
Экхофф выиграла пятую из 6 последних личных гонок
14 ЧАСОВ НАЗАД
  • Тандревольд занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира.
  • Помимо спринтов, в Оберхофе биатлонисты пробегут масс-старты и эстафеты. Текстовую трансляцию мужской командной гонки читайте на Eurosport.ru, начало 15 января в 16:30 (мск).

Фуркад ушел, но Бё не легче. Выросли новые крутые норвежцы

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Оберхоф
Йоханнес в 3-й раз в сезоне выиграл спринт, Елисеев – 10-й
ВЧЕРА В 17:02
Оберхоф
Фуркад ушел, но Бё не легче. Выросли новые крутые норвежцы
ВЧЕРА В 07:58