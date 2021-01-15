15 января в Оберхофе продолжился 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Мужчины приняли участие в классической эстафете, победителем которой стала Франция.
Победители преодолели дистанцию за 1:22:28, занявшие второе место норвежцы уступили французам всего 4.2 секунды. Бронза – у команды Италии (+1:06).
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«Деревянные» медали взяла российская сборная (+1:55).
- За сборную России выступили Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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