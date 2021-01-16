Сборная Германии победила в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Немки, которых представляли Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн и Франциска Пройс, прошли гонку без штрафных кругов, затратив пять дополнительных патронов.

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Вторыми финишировали белоруски (+17,4), которые не бежали ни одного штрафного круга, но затратили девять дополнительных патронов. Бронзовыми призерами стали биатлонистки из Швеции (+35,7), не пробежавшие ни одного штрафного круга и потратившие пять патронов.

Женская сборная России заняла четвертое место (+42,5). За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки затратили семь дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Ранее на шестом этапе КМ в Оберхофе прошла мужская эстафета. Российская сборная стала четвертой.

Заключительные гонки пройдут 17 января. Мужчины пробегут масс-старт в 14:30, женщины – в 17:00.

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