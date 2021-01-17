Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Победитель допустил один промах и преодолел дистанцию со временем 37:41,9. Вторым стал австриец Феликс Ляйтнер (+3,6 секунды), третьим – швейцарец Бенджамин Вегер (+7,8). Серебряный и бронзовый призеры гонки отстреляли чисто.

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Лучший из сборной России – финишировавший шестым Матвей Елисеев. Спортсмен сражался за призовые места до последней стрельбы, но допустил один промах, который стал единственным. Гонка Эдуарда Латыпова не задалась: он промазал семь раз и финишировал на предпоследнем 29-м месте.

  • Чемпион мира 2020 года Александр Логинов не участвовал в гонке по причине плохого самочувствия.
  • Аналогичная гонка у женщин начнется в 17:00 по московскому времени.

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