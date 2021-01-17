Мужская сборная России наконец попала в цветочную церемонию – Матвей Елисеев занял шестое место в масс-старте на этапе в Оберхофе (Германия). Биатлонист без промахов преодолел три огневых рубежа и шел в группе лидеров, претендуя на подиум, но на последней стрельбе допустил один промах.

Елисеев ушел в гонку седьмым. Позади улетел быстроногий Йоханнес Бё, впереди – не менее скоростные Эрик Лессер и Лукас Хофер. Матвей не подпустил Йоханнеса и обошел Лессера, хотя двумя днями ранее показал катастрофический ход на втором этапе эстафеты. На 7,5-километровой дистанции он проиграл Йоханнесу Дале солидные 35,9 секунды, в спринте был на 49,9 секунды медленнее другого Йоханнеса.

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Матвей подвергся серьезной критике со стороны экспертов, журналистов и болельщиков: медленный последний круг – его слабое место, известное на протяжении двух сезонов. К текущему биатлонист готовился самостоятельно, но имя личного тренера держится в секрете.

Матвей Елисеев Фото: Getty Images

На жесткие слова отреагировала жена Елисеева Анна и, кажется, только подлила повода для недовольства. «Такое говно прилетает в директ... Если выкладывать все это в сторис на прилюдное обозрение, то вы просто удивитесь, сколько там говна. Очень часто бывает такая травля и троллинг жестокий, что многие спортсмены даже удаляют свои аккаунты.

Так вот, всем спортсменам на заметку! На всякие осуждения и ценные указания. Есть одно простое и эффективное упражнение. Оно называется «идите в жопу». У меня тут блог по психологии. Но я жена и близкий человек спортсмена. Если вы пишете мне какие-то ценные указания и даете советы – друзья, идите в жопу! Просто, четко и лаконично. Наилучшее упражнение для выстраивания границ. Берите и пользуйтесь», – сказала Елисеева.

Все бы ничего, но Анна позиционирует себя спортивным психологом и ментальным коучем. Слова про говно и жопу – так себе для человека данной специальности в публичной плоскости. Однако Матвею это помогло: в масс-старте он показал седьмое время прохождения дистанции.

«Возможно, критика была не зря, – признал Елисеев после гонки в эфире «Матч ТВ». – Сегодня очень спокойно начинал – думал, что так уже нельзя бегать, я не привык пешком идти и все время стараться за кем-то прятаться. Но очень спасли лыжи, сервис – боги сегодня».

Следующий этап Кубка мира состоится в Антхольце (Италия) 21-24 января.

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