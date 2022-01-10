Из Оберхофа с капризной погодой, где сперва биатлонистов заливало дождем на зеленеющей траве, а потом засыпало снегом до потери хорошей видимости, пелотон перемещается в Рупольдинг, в котором запланирован шестой этап Кубка мира.

Всего в Рупольдинге запланировано шесть гонок: два спринта, две классические эстафеты и две гонки преследования. 2022-й для сборной России начался успешно. К добытым на предыдущих этапах серебряным и бронзовым медалям, Оберхоф принес сразу два золота – сперва Александр Логинов победил в спринте, а после Кристина Резцова и Антон Бабиков поддержали его почин в сингл-миксте. Так что медальные перспективы на Рупольдинг видятся тоже неплохими.

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К сожалению, второй немецкий этап снова пройдет без участия одного из лидеров сборной Эдуарда Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус. Он останется на карантине в Оберхофе, несмотря на полученное разрешение покинуть Германию. По словам главного тренера Юрия Каминского, решили, что так будет лучше.

«Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остается здесь до истечения срока его карантина, до 20 января. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает два часа выхода на улицу. Заместитель руководителя аналитического управления Центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Крючков по моей просьбе разработал для Латыпова специальный комплекс силовых упражнений, которые Эдик будет делать у себя в комнате. Мы его всячески оснастим – оставляем кое-какие тренажеры, «Скатт», все, что еще необходимо. Эрик Лессер передал очень классный велотренажер. Возможности для тренировок у Латыпова будут нормальные», – приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

Эдуард Латыпов, Россия Фото: Getty Images

Этап Кубка мира начнется без зрителей из-за коронавирусных ограничений, действующих в Германии. По 12 января включительно в стране актуально постановление, запрещающее присутствие зрителей на трибунах. Организаторы второго немецкого этапа надеются, что болельщики смогут посетить гонки в Рупольдинге – под запрет на данный момент попадает только женский спринт, запланированый как раз на 12 января. Продлят ли ограничения, станет ясно позднее.

Состав сборной России

Мужская команда: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Женская команда: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Расписание трансляций на Eurosport (по московскому времени)

Кристина Резцова Фото: Getty Images

12 января, среда

Спринт, женщины (16.15, Eurosport 1)

13 января, четверг

Спринт, мужчины (16.20, Eurosport 1)

14 января, пятница

Эстафета, женщины (16.00, Eurosport 1)

15 января, суббота

Эстафета, мужчины (16.15, Eurosport 1)

16 января, воскресенье

Гонка преследования, женщины (14.45, Eurosport 1)

Гонка преследования, мужчины (16.30, Eurosport 1)

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