Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, преодолев дистанцию за 19 минут 45,2 секунды.

Второе место с отставанием 21,6 секунды заняла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, третьей стала итальянка Доротея Вирер (+29,7). Все три медалистки отстрелялись чисто.

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Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая показала восьмой результат (50,9 секунды отставания, 0 промахов). Валерия Васнецова заняла 18-е место (0 промахов), Кристина Резцова стала 20-й (2), Ирина Казакевич – 35-й (1), а Ульяна Нигматуллина – 49-й (2), Анастасия Шевченко – 57-й (0).

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