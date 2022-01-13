В СБР отреагировали на информацию о том, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шаишлов может быть заменен на ближайшем заседании правдения.

Источники «Матч ТВ» сообщили, что со стороны СБР к тренеру в последнее время возникают различные вопросы – в частности, «по режиму». «Окончательно решение о том, стоит ли поднимать на правлении вопрос целесообразности нахождения Шашилова на своем посту, еще не принято», – сообщается в телеграм-канале «Матча».

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Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов опроверг инсайд. «Информация» о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова, – это какой-то бред, извините», – написал он в личном телеграм-канале.

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев добавил: «По Шашилову – правление по этому поводу не будет, на повестке дня не стоит, Шашилов в строю и по-прежнему делает зарядку! Новость на сенсацию явно не тянет!»

Шашилов был назначен тренером женской команды в мае 2020 года. Под его руководством команда готовится к Олимпийским играм, которые стартуют в Пекине 4 февраля. Отдельно по планам личных тренеров занимались лидер команды Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

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