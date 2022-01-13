Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лидер Кубка мира не допустил промахов и опередил ближайшего преследователя, немца Бенедикта Долля, на 7,2 секунды.

Третьим к финишу пришел белорус Антон Смольский, который с одним промахом оказался на 1,5 секунды лучше литовца Витаутаса Строли.

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Лучшим из русских стал Максим Цветков, который не попал в двадцатку сильнейших – он только 21-й (+1:06,3) от победителя. Даниил Серохвостов – 23-й (1 промах, +1:10,6), Александр Поварницын – 31-й (1 промах, +1:19,1), Александр Логинов – 32-й (2 промаха, +1:19,5), Саид Халили – 35-й (2 промаха, +1:20,8), Антон Бабиков – 71-й (2 промаха, +2:06,8).

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