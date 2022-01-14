На этапе Кубка мира в Оберхофе один из лидеров российской команды Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Немец Эрик Лессер, услышав об этом, предоставил ему инвентарь для тренировок на карантине, что не осталось незамеченным российскими болельщиками.
Лессер, не считающий свой поступок чем-то особенным, получил несколько тысяч сообщений и подписок из России в инстаграме, после чего опубликовал благодарственный пост.
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«Сегодня шестое место, но больше меня радуют все сообщения, которые я получил из России просто за помощь Эдуарду Латыпову. Мне легко помочь. Ничего особенного! Так что, пожалуйста, будьте добры к моему аккаунту в инстаграме», – подписал публикацию немецкий биатлонист.
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