Сборная России выиграла бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Сборная России подходила к эстафете в Рупольдинге действующим серебряным призером этого вида, но уже после первого этапа русские откатились от лидеров на полминуты. Светлана Миронова на втором этапе не исправила положение, а отъехала от лидеров еще сильнее – Беларусь приехала первой с отрывом в минуту от России. Выше наших оказались даже сборные Китая и Эстонии.

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Ирина Казакевич на третьем этапе очень много проиграла ходом, из-за чего отставание от лидера – Франции – выросло почти до полутора минут. На последнем этапе лидер сборной России Кристина Резцова вытянула сборную в топ-3 уже после первой стрельбы: отработала пять из пяти и воспользовалась медлительностью соперниц. На последнем огневом рубеже Кристина быстро отсреляла из шести и уехала с просветом на третьей строчке. Резцова удержала позицию и выгрызла для сборной России бронзу.

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