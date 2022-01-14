Сборная России выиграла бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Сборная России подходила к эстафете в Рупольдинге действующим серебряным призером этого вида, но уже после первого этапа русские откатились от лидеров на полминуты. Светлана Миронова на втором этапе не исправила положение, а отъехала от лидеров еще сильнее – Беларусь приехала первой с отрывом в минуту от России. Выше наших оказались даже сборные Китая и Эстонии.
Ad
Ирина Казакевич на третьем этапе очень много проиграла ходом, из-за чего отставание от лидера – Франции – выросло почти до полутора минут. На последнем этапе лидер сборной России Кристина Резцова вытянула сборную в топ-3 уже после первой стрельбы: отработала пять из пяти и воспользовалась медлительностью соперниц. На последнем огневом рубеже Кристина быстро отсреляла из шести и уехала с просветом на третьей строчке. Резцова удержала позицию и выгрызла для сборной России бронзу.
Рупольдинг
Лессер: «Рад сообщениям из России, полученным за помощь Латыпову»
- Сборная Франции выиграла эстафету, на втором месте – Швеция
- Женская сборная России заехала на подиум во второй эстафете подряд.
В женском биатлоне было много гонщик-однодневок. Пора их вспомнить.
Рупольдинг
Меткий и стремительный Фийон-Майе сделал всех в Рупольдинге
Рупольдинг
Аввакумова сломала палку на самом старте гонки
Related Matches
Эстафета - Женщины
Реклама
Ad
Реклама
Ad