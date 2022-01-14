Женская сборная России по биатлону выиграла медаль на второй эстафете подряд. Девушки забрали серебро в декабре на этапе в Хохфильцене, а теперь выгрызли бронзу в Рупольдинге. Кажется, что с такими результатами русские ворвались в мировую элиту, но последний успех не должен обнадеживать. Почти у всех топовых команд выступили резервисты, с которыми наши девушки справились с большим трудом – если бы не ошибки соперниц и скиллы Кристины Резцовой, счастьем было бы попадание в топ-6.

Россия выкатила основной состав: Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова почти наверняка выйдут и на олимпийскую эстафету. Возможна ротация Казакевич на Ульяну Нигматуллину, которая не бежала в Рупольдинге из-за плохого состояния. Соперники же явно поберегли лидеров: куча звезд начинает подготовку к Играм и пропустит даже этап в Антхольце, чтобы не подхватить ковид и набрать форму.

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У шведок не бежали сестры Эберг, которые входят в топ-4 Кубка мира, из основы норвежек появилась только Марте Ульсбю-Ройселанн. У Франции отдыхала Анаис Бескон, у Австрии – пятый номер общего зачета Лиза Тереза Хаузер. Даже некоторые сборные попроще поберегли лидеров, ведь ситуация в зачете Кубка наций практически определена, а в январе у биатлонистов изнуряющий график.

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Но Россия уже после первого этапа отвалилась от лидера на 48,5 секунд: Валерия Васнецова упала на первом круге и дважды промазала на стойке. Помимо промахов, девушка показала на рубеже черепашью скорость стрельбы – минута и 11 секунд с отставанием более 20 секунд от лучших. Но большая часть отставания гонщицы появилась из-за удручающей скорости на дистанции. Васнецова показала 16-й ход первого этапа (всего 22 сборные) с отставанием ногами 35,8 секунд от Ройселанн. Быстрее Валерии оказались биатлонистки из Эстонии (+10 секунд), Японии, Китая (по +5) и еще нескольких экзотических стран.

«Очень тяжело, не знаю, с чем это связано. В Оберхофе чувствовала себя прекрасно. Возможно, вторая волна после гор началась. Состояние очень тяжелое. Предпосылок к этому не было. На тренировке чувствовала себя прекрасно, но почему так было в гонке, пока непонятно», – делилась россиянка после гонки.

Далее ситуация не сильно улучшилась. Миронова проиграла ходом не так много – 23 секунды, тем более что на втором этапе летала олимпийская чемпионка в лыжном спринте Стина Нильссон. Но Светлана косячила на стрельбе: промахнулась по разу на каждой рубеже и почти не подобралась к лидерам. 48-секундный проигрыш превратился в 45-секундный, на большее Миронову не хватило.

Ирина Казакевич довела отставание до минуты и 20 секунд. Гонщица промазала всего раз, но развалилась на последнем круге: на нем девушка проиграла ходом почти 20 секунд. Всего ногами Казакевич уступила 37,2 секунды Жюстин Брайса и 31,3 Моне Брорссон – лидерам гонки. На последнем километре круга Ирина даже пропустила вперед американку Клэр Эган и приползла к заключительному этапе седьмой. «Последний круг дался очень тяжело и в спринте, и сегодня в эстафете», – сокрушалась Ирина.

Кристина Резцова на финише эстафеты Фото: Imago

Резцовой удалось вытащить сборную на третье место – в этом сильно помог штрафной круг Анны Солы. Белоруска шла третьей, но промазала трижды на лежке и помчалась на штрафной круг. Кристина воспользовалась ошибкой соперницы: надежно отстреляла и неплохо сработала ногами – показала четвертый ход на этапе. Однако даже лидер сборной отметила, что физическое состояние – отвратительное. Если бы Резцова не оторвалась благодаря чистой стрельбе, то пропустила бы Дэнис Херрманн. Реактивная немка обогнала россиянку на последнем круге на 20 секунд, но в протоколе оказалась позади на 14 – помешали два промаха на стойке.

«Когда я пришла на рубеж, увидела, что Сола не закрыла четыре мишени, и поняла, что у нее будет круг – и вот оно третье место. Мне говорили по трассе, попыталась их накормить, правда, накормила себя тоже. Третий круг дался очень тяжело. Уже уходя со стрельбища, спрашивала, что там сзади? Я понимала, что если девчонки близко, то я не знаю, что надо делать, потому что сил не оставалось», – проанализировала Кристина.

До Олимпиады осталось меньше месяца, впереди только один этап Кубка мира, но русские девушки находятся в ужасной физической форме. Бронза эстафеты не должна отвлекать от проблемы. Успех случился вопреки.

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