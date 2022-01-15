Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков взяли золото эстафеты в Рупольдинге. Команда Юрия Каминского завершила гонку за час и 11 минут, использовав четыре доппатрона. Второй стала сборная Германии (Эрик Лессер, Роман Риис, Бенедикт Долль, Филипп Наврат). Они финишировали в семи секундах от лидера и использовали всего 2 допа. Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) пришли третьими. Их отставание – 23 секунды при шести дополнительных патронах.

16 января пройдут две гонки преследования. Женская стартует в 14:45 по мск, мужская следом – в 16:45 по московскому времени.

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