Отсутствие заразившегося ковидом Эдуарда Латыпова дало пространство для маневра остальным сборникам. Поэтому на связку Оберхоф+Рупольдинг попали некогда феерившие на КМ Антон Бабиков и Максим Цветков. Последнего забрали на главную гонку для российской команды – эстафету в Рупольдинге. Все же именно в четверке есть все шансы сборной Юрия Каминского заработать медаль на Олимпиаде в Пекине.
Исторически российский квартет регулярно на подиуме, реже – в цветах. Поэтому и на Кубке мира-2021/22 команда уже была третьей в Хохфильцене, есть победа и подиум в смешанке и сингл-миксте. Для русских эстафеты – особые гонки, значит, и подход соответствующий: кандидатов накатывают месяцами. Но что делать, если один из новичков сработал на этапе, как подобает лидеру?
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Максим Цветков
Фото: Eurosport
Рупольдинг
Швед Фемлинг запорол эстафету норвежцам, расстреляв чужую мишень
Гармонично – именно это слово приходит на ум, если хочется описать итог эстафеты. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков взяли золото в четверке – первое в этом сезоне в квартете. Сборная использовала четыре допа и на трассе ногами регулярно была в лидерах. Такой баланс могут демонстрировать единицы или топы биатлона – Норвегия и Франция, но при оптимальном составе.
Однако первые поставили новичков Кубка мира, вторые заявили дебютанта Эрика Перро, хотя гонку еще на первом этапе завалил опытный француз Фабьен Клод, как и его оппонент по несчастью – Филип Андерсен. Благодаря усилиям стартера команда мучилась в хвосте гонки – шла даже 22-й. На стойке у норвежца случилась трагедия: швед Пеппе Фемлинг уверенно палил по его мишеням. Поэтому Андерсен зашел на два круга и поймал три минуты отставания.
Швед Фемлинг запорол эстафету норвежцам, расстреляв чужую мишень
Россия же от этапа к этапу шла в тройке лидеров и никогда не провисала. Допами на стойке воспользовались лишь Серохвостов и Логинов (у каждого – по два) – ситуация позволяла. Сборные выставили не сильнейшие составы? В такой ситуации оказались, наверное, лишь норвежцы, которые отправились на сборы, а их лидер Йоханнес Бё слинял к семье в Осло. Все остальные поставили кубковую основу.
Йоханнес Бё
Фото: Getty Images
Так что на их фоне сборная России смотрелась очень конкурентной. Особо удивил Максим Цветков – он на ноль отработал четвертый этап и мощно смотрелся психологически. Биатлонист идеально подошел к заключительной стрельбе и справился с давлением: между вторым и третьим выстрелом, казалось, будет сбой из-за нагрянувших соперников – в это время подошли немец Филипп Наврат и белорус Антон Смольский. Но на паузе Цветков идеально оформил нули и удрал в гонку.
На последних километрах трассы также были вопросы: догонит ли упертый Наврат русского, ведь тот съел порядка семи секунд, а просвет сократился до шести. Но скоростей Макса хватило до золотого финиша. Финальная олимпийская четверка вроде бы просматривается: Халили, Серохвостов, Логинов, Латыпов. Последних двух трогать точно не будут. Карим и Даниил – могут подвергнутся ротации. Заменить любого их них может как раз Максим Цветков. Если уж он вывез дуэль с топовым белорусом (Антон дважды заходил в призы КМ-2021/22), то точно затащит первый или второй этапы.
Хорошо, что есть еще эстафета в Антерсельве – предолимпийский этап Кубка мира стартует после Рупольдинга. Уже выздоровевший Латыпов займет коронный четвертый этап, Логинов – третий. А дальше все в руках тренера: наконец, у России есть из кого выбирать!
КТО НЕ ПОБЕЖИТ ОЛИМПИЙСКУЮ ЭСТАФЕТУ?
Женщины, как кажется, здорово прошли эстафету накануне. Но вопросов к ним много!
Рупольдинг
Цветков не подпустил Наврата на последнем этапе эстафеты и добыл золото
Рупольдинг
Россия взяла золото эстафеты, Беларусь – 3-я
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