Отсутствие заразившегося ковидом Эдуарда Латыпова дало пространство для маневра остальным сборникам. Поэтому на связку Оберхоф+Рупольдинг попали некогда феерившие на КМ Антон Бабиков и Максим Цветков. Последнего забрали на главную гонку для российской команды – эстафету в Рупольдинге. Все же именно в четверке есть все шансы сборной Юрия Каминского заработать медаль на Олимпиаде в Пекине.

Исторически российский квартет регулярно на подиуме, реже – в цветах. Поэтому и на Кубке мира-2021/22 команда уже была третьей в Хохфильцене, есть победа и подиум в смешанке и сингл-миксте. Для русских эстафеты – особые гонки, значит, и подход соответствующий: кандидатов накатывают месяцами. Но что делать, если один из новичков сработал на этапе, как подобает лидеру?

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Максим Цветков Фото: Eurosport

Рупольдинг Швед Фемлинг запорол эстафету норвежцам, расстреляв чужую мишень 2 ЧАСА НАЗАД

Гармонично – именно это слово приходит на ум, если хочется описать итог эстафеты. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков взяли золото в четверке – первое в этом сезоне в квартете. Сборная использовала четыре допа и на трассе ногами регулярно была в лидерах. Такой баланс могут демонстрировать единицы или топы биатлона – Норвегия и Франция, но при оптимальном составе.

Однако первые поставили новичков Кубка мира, вторые заявили дебютанта Эрика Перро, хотя гонку еще на первом этапе завалил опытный француз Фабьен Клод, как и его оппонент по несчастью – Филип Андерсен. Благодаря усилиям стартера команда мучилась в хвосте гонки – шла даже 22-й. На стойке у норвежца случилась трагедия: швед Пеппе Фемлинг уверенно палил по его мишеням. Поэтому Андерсен зашел на два круга и поймал три минуты отставания.

Швед Фемлинг запорол эстафету норвежцам, расстреляв чужую мишень

Россия же от этапа к этапу шла в тройке лидеров и никогда не провисала. Допами на стойке воспользовались лишь Серохвостов и Логинов (у каждого – по два) – ситуация позволяла. Сборные выставили не сильнейшие составы? В такой ситуации оказались, наверное, лишь норвежцы, которые отправились на сборы, а их лидер Йоханнес Бё слинял к семье в Осло. Все остальные поставили кубковую основу.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Так что на их фоне сборная России смотрелась очень конкурентной. Особо удивил Максим Цветков – он на ноль отработал четвертый этап и мощно смотрелся психологически. Биатлонист идеально подошел к заключительной стрельбе и справился с давлением: между вторым и третьим выстрелом, казалось, будет сбой из-за нагрянувших соперников – в это время подошли немец Филипп Наврат и белорус Антон Смольский. Но на паузе Цветков идеально оформил нули и удрал в гонку.

На последних километрах трассы также были вопросы: догонит ли упертый Наврат русского, ведь тот съел порядка семи секунд, а просвет сократился до шести. Но скоростей Макса хватило до золотого финиша. Финальная олимпийская четверка вроде бы просматривается: Халили, Серохвостов, Логинов, Латыпов. Последних двух трогать точно не будут. Карим и Даниил – могут подвергнутся ротации. Заменить любого их них может как раз Максим Цветков. Если уж он вывез дуэль с топовым белорусом (Антон дважды заходил в призы КМ-2021/22), то точно затащит первый или второй этапы.

Хорошо, что есть еще эстафета в Антерсельве – предолимпийский этап Кубка мира стартует после Рупольдинга. Уже выздоровевший Латыпов займет коронный четвертый этап, Логинов – третий. А дальше все в руках тренера: наконец, у России есть из кого выбирать!

КТО НЕ ПОБЕЖИТ ОЛИМПИЙСКУЮ ЭСТАФЕТУ? Эдуард Латыпов Александр Логинов Даниил Серохвостов Антон Бабиков Карим Халили Максим Цветков Александр Поварницын

Рупольдинг Цветков не подпустил Наврата на последнем этапе эстафеты и добыл золото 3 ЧАСА НАЗАД