16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира прошла женская гонка преследования. Россию представляли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко, но побороться за медали они не сумели.

Победила Марте Ройселанн из Норвегии, прошедшая дистанцию за 30:55,0, второе и третье места достались шведкам Оберг – серебро у Эльвиры (+20,8), бронзу заработала Ханна (+32,4). Лучшей в российской команде стала Ирина Казакевич, финишировавшая 14-й (+1:53,8).

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